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YT: Yayın Tarihi: 11.08.2026 15:25 11 Ağustos 2026 15:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.08.2026 15:30 11 Ağustos 2026 15:30
Okuma Okuma:  2 dakika

DSÖ: Gazze’deki binlerce hasta tıbbi tahliye bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic “Gazze’de ateşkese rağmen tıbbi tahliyeler konusunda sorunların devam ettiğini görüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
DSÖ: Gazze’deki binlerce hasta tıbbi tahliye bekliyor
*Tarik Jasarevic. (Fotoğraf: DSÖ)
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, ateşkese rağmen İsrail’in ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’nde binlerce hastanın tıbbi tahliye beklediğini bildirdi.

Jasarevic, AA muhabirinin “Gazze’de ateşkese rağmen tıbbi tahliyeler konusunda sorunların devam ettiğini görüyoruz. Buradaki birçok hasta da tedavi olmak için yardım çağrısında bulunuyor. Tıbbi tahliyelerle ilgili son durum nedir? Kaç kişi tıbbi tahliye bekliyor?” sorusunu yazılı yanıtladı.

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Gazze’de Ekim 2023’ten bu yana 6 bin 186’sı çocuk olmak üzere 12 bin 913 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini belirten Jasarevic, 16 bin refakatçinin de tahliye edildiğini aktardı.

Jasarevic, tıbbi tahliyelerin haftada 3-4 kez gerçekleştirildiğinin altını çizerek, “Geçen hafta, 2-8 Ağustos tarihlerinde 101 hasta ve 164 refakatçi tahliye edildi. Binlerce hasta hala tıbbi tahliye bekliyor.” ifadelerine yer verdi.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in saldırılarında 4 bin 145 kişinin yaralandığını, 1258 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Bakanlık, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 386, yaralı sayısının ise 174 bin 256 olduğunu ifade etmişti.

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(VC)

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İstanbul
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