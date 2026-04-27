Diyarbakır’dan Kobanî’ye gönderilen yardımlar engellendi

Kobanî’ye gönderilmek üzere 18 Nisan’da Diyarbakır'dan yola çıkan yardım TIR’larının Suriye'ye geçişine izin verilmedi. Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, konuya ilişkin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda açıklama yaptı.

"Yardım tırları AFAD deposunda bekletiliyor"

Platform adına açıklamayı okuyan Serdar Keskin, yürüttükleri kampanya kapsamında hazırlanan ikinci yardım TIR’ı konvoyunun hijyen ve gıda paketleri, battaniye, çocuk maması, su, kömür ve soba gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluştuğunu söyledi.

Keskin, yardım konvoyunun 18 Nisan’da Kilis-Çobanbey Sınır Kapısı’nda Suriye Geçici Hükümeti tarafından engellendiğini belirterek, "Yardım TIR’larımız sınır kapısında AFAD’a ait depoda bekletilmektedir" dedi.

Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı yapıların insani yardım malzemelerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Keskin, bu tutumun yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Keskin, "Bu yaklaşım, yalnızca Kobanî halkını değil, tüm bölge halklarının ortak geleceğini tehdit etmektedir. Bu durum, insani yardımların siyasi ve idari engellere tabi tutulduğunu ve halkların en temel yaşam hakkı olan insani yardıma erişimin keyfi biçimde sınırlandırıldığını açıkça göstermektedir" diye konuştu.

Binlerce insanın acil ihtiyaç içinde olduğunu vurgulayan Keskin, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kurumlara çağrı yaptı.

Keskin, "Uluslararası kamuoyunu, ilgili tüm kurumları bu hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalara karşı derhal harekete geçmeye, insani yardımın engelsiz, tarafsız ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli baskıyı kurmaya çağırıyoruz" dedi.

Platform, Kobanî’ye insani yardımların kesintisiz, hızlı ve güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın insani yardım geçişlerine açılmasını istedi.

Keskin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kobanî halkı için toplanan yardımların ulaştırılması sağlanmalıdır. Bu süreçte dayanışma gösteren halkımıza, katkı sunan kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dayanışmayı büyütmeye ve Kobanî halkının yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

