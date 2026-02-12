Diyarbakır’dan yola çıkan 25 yardım TIR’ı Kobanî’ye ulaştı

23 gündür abluka altında bulunan Kobanî'deki insani krize destek amacıyla gönderilen yardım TIR’ları, engellemelere rağmen kente ulaştı.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nun topladığı gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri, Kilis’teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kobanî’ye sevk edildi.

25 TIR’dan oluşan yardım konvoyu, Suriye Kızılayı tarafından taşınırken, konvoyun Kobanî’ye gidişine Diyarbakır Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Erdal Afşar ve Avukat Rihan Gök eşlik etti.

"Dayanışmanın sınır tanımadığını gösterdik"

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kobanî ile dayanışma kampanyamız kapsamında hazırlanan 25 yardım tırı, bugün platformumuzdan oluşturulan heyet eşliğinde, AFAD işbirliği ile Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kobanê’ye ulaştırılarak ilgili yerel birimlere teslim edilmiştir. "Su, süt, bebek maması, battaniye ve temel gıda ürünlerinden oluşan yardımlar; halkımızın güçlü dayanışması sayesinde kısa sürede toplanmış ve güvenli biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu sürecin sağlıklı ve koordineli yürütülmesinde destek veren yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. "Yaşanan insani kriz karşısında dayanışmanın sınır tanımadığını bir kez daha göstermiş bulunuyoruz. Platform olarak yalnızca yardım ulaştırmakla yetinmiyor; insani geçişlerin sürdürülebilir biçimde sağlanması ve sivillere doğrudan erişimin devamı için diplomatik girişimlerimizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Kampanyamız artarak devam etmektedir. Dayanışma büyüdükçe umut da büyüyecektir."

TIR’lar sınırdan geri döndürülmüştü

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu tarafından başlatılan yardım kampanyasında 25 TIR yardım malzemesi toplamıştı. Urfa’nın Suruç ilçesindeki Mürşitpınar Sınır Kapısı’na doğru yola çıkarılan TIR’lar, 30 Ocak’ta durdurulmuştu.

Devlet yetkilileri, 5 gün boyunca geçişlerine izin verilmeyen TIR’ların başka bir sınır kapısından geçmesini önermişti. Ancak yardımların kente dönük abluka uygulayan Şam hükümetine bağlı güçlerin eline geçmesinden duyulan endişeler nedeniyle bu öneri kabul edilmedi.

Daha sonra 4 Şubat’ta sınır kapısının açılmaması nedeniyle TIR’lar geri dönmüştü. Ancak yapılan açıklamada, yardımların yeniden yola çıkacağı ve ablukanın kaldırılması için her türlü girişimlere devam edileceği de vurgulanmıştı.

(AB)