Kobanî'de insani kriz sürüyor: Bebek maması tamamen tükendi

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen on binlerce sivilin durumu belirsizliğini koruyor. Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 29 Ocak anlaşmasına rağmen bölgede hayat henüz normalde dönmedi. Özellikle bebekler ve çocuklar üzerinde etkisini gösteren insani kriz derinleşiyor.

"Rojava'da insani kriz derinleşiyor"

Okullar ve camiler doldu

Rûdaw TV’de Nalin Hasan’ın sunduğu Nuroj bültenine bağlanan Kürt Kızılayı Mobil Ekipler Sorumlusu Şadiya Ahmed, kentin güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Ekiplerinin üç gündür sahada olduğunu belirten Ahmed, göçmenlerin sığındığı okulları düzenli olarak ziyaret ettiklerini söyledi.

Şadiya Ahmed’in aktardığı bilgilere göre, saldırılardan kaçan aileler Kobanî’deki 25 okul ve 7 camiye yerleştirildi. Her bir okulda ortalama 50 aile (yaklaşık 180 kişi) barınıyor.

Kış koşullarının yaşamı daha da zorlaştırdığına dikkat çeken Ahmed, "Göçmenlerin büyük bir kısmının henüz sobası yok ve insanlar dondurucu soğuklarla mücadele etmek zorunda kalıyor" dedi.

"Çocukların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz"

Çocuklarda salgın hastalık riski

Kötü yaşam koşulları ve temiz suya erişim sıkıntısı, özellikle çocuklar arasında hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Sadece bir okulda 42 çocuğa tıbbi müdahalede bulunduklarını belirten Ahmed, "Bu çocuklardan 30’u kirli su tüketimi nedeniyle ishal olmuştu. Okullardaki hasta sayısı her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

Durumun ciddiyetine vurgu yapan Şadiya Ahmed, "Depolarımızda sadece üç gün yetecek kadar ilaç kaldı. Eğer kente ilaç girişi sağlanmazsa ambulanslarımız dahi hizmet veremeyecek duruma gelecek." dedi.

Ahmed ayrıca, kentteki eczanelerde bebek mamasının tamamen tükendiğini ve bu konuda büyük bir kriz yaşandığını dile getirdi.

"Kente 29 gündür süt girmedi"

Mezopotamya Ajansı’ndan Melik Varol’a konuşan gazeteci Hevidar Herani de bölgedeki duruma ilişkin “29 gündür çocuk sütü kente girmedi, temel ilaçlar yok. Şeker hastaları için hayati önemde olan insülin tükenmiş durumda" bilgisini paylaştı.

Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA), hazırladığı “Kuzey Doğu Suriye-Rojava Ocak 2026 Kadın ve Çocuk Hak İhlalleri” raporunda 1,3 milyon sivilin yerinden edildiğini bunların yüzde 70’inden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu açıkladı.

UNICEF ve WFP, Kobanî'de kurum temsilcileriyle görüştü

Öte yandan dün (16 Şubat) Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) heyeti, Kobanî’deki Özerk Yönetim merkezini ziyaret etti. Heyet, Özerk Yönetim Yürütme Meclisi Başkanlık Divanı ve hizmet kurumlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Taraflar, Kobanî’ye yönelik kuşatma nedeniyle ortaya çıkan insani ve sağlık sorunlarını, temel hizmetlerin sağlanması ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması konularını ele aldı.

