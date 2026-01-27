Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu: Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal açılmalı

Diyarbakır’daki çok sayıda sivil toplum örgütü, meslek odası ve derneğin bünyesinde yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobanî’de yaşanan insani krize ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, çatışmalar ve göç dalgası nedeniyle kent nüfusunun 500 bine yaklaştığı, altyapının çöktüğü ve temel ihtiyaçlara erişimin imkansız hale geldiği vurgulandı.

Açıklamada, Kobanî’deki nüfus patlamasının temel nedeninin Şam’daki geçici hükümet güçlerinin Kürt bölgelerine yönelik saldırıları olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine atıfta bulunulan açıklamada, son üç haftada 100 binden fazla insanın yerinden edildiği ve bu kişilerin büyük bir kısmının güvenli bölge olarak gördükleri Kobanî’ye sığındığı kaydedildi.

"Mürşitpınar en güvenli güzergahtır"

Türkiye hükümeti tarafından önerilen Kilis-Çobanbey güzergahının güvenlik riskleri taşıdığı ve Kobani’ye çok uzak olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye en hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak olan Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın kapalı tutulması, insani krizi daha da derinleştirmektedir. Türkiye tarafından gönderildiği belirtilen 13 tır yardım, yüz binlerce insanın ihtiyacı karşısında son derece yetersizdir. Bugün Kobani halkının en acil ihtiyacı; su, gıda, ilaç ve barınma malzemeleridir."

"Yardım tırlarımız hazır, izin bekliyoruz"

Platform, bölgedeki sivil toplum kuruluşları olarak yardım tırlarını hazırladıklarını ve sevk için hazır beklettiklerini duyurdu. İnsani yardımın siyasi hesaplardan arındırılması gerektiğini belirten Platform, yetkililere şu talepleri sıraladı:

Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal insani yardımlara açılmalıdır.

Sivil toplum kuruluşlarının Kobani’ye doğrudan yardım ulaştırmasına izin verilmelidir.

AFAD ve ilgili kamu kurumları, sivil toplumla iş birliği içinde şeffaf bir yardım süreci yürütmelidir.

Acil yardım kampanyası başlatıldı

Açıklamanın sonunda, bugün itibarıyla "Kobani Acil İnsani Yardım Kampanyası"nın başlatıldığı bildirildi. Platform, tüm duyarlı kamuoyunu dayanışmaya çağırırken, kampanya detaylarının ve ihtiyaç listelerinin aşamalı olarak paylaşılacağını belirtti.

Açıklama, "Sınırın yalnızca birkaç kilometre ötesinde yaşanan bu felakete sessiz kalmak, büyüyen bir insanlık dramına ortak olmaktır" uyarısıyla son buldu.

(AB)