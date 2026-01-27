ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.01.2026 17:55 27 Ocak 2026 17:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.01.2026 18:04 27 Ocak 2026 18:04
Okuma Okuma:  2 dakika

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu: Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal açılmalı

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Rojava’nın Kobani kentinde derinleşen insani krize dikkat çekerek, yardımların ulaştırılması için Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın acilen açılması çağrısında bulundu. Platform ayrıca, Kobani için acil yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu: Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal açılmalı

Diyarbakır’daki çok sayıda sivil toplum örgütü, meslek odası ve derneğin bünyesinde yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Kobanî’de yaşanan insani krize ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, çatışmalar ve göç dalgası nedeniyle kent nüfusunun 500 bine yaklaştığı, altyapının çöktüğü ve temel ihtiyaçlara erişimin imkansız hale geldiği vurgulandı.

Barış İçin Toplumsal Girişim: Barış umuduna sarılmışken yine çözümsüzlüğe sürükleniyoruz
Barış İçin Toplumsal Girişim: Barış umuduna sarılmışken yine çözümsüzlüğe sürükleniyoruz
27 Ocak 2026

Açıklamada, Kobanî’deki nüfus patlamasının temel nedeninin Şam’daki geçici hükümet güçlerinin Kürt bölgelerine yönelik saldırıları olduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine atıfta bulunulan açıklamada, son üç haftada 100 binden fazla insanın yerinden edildiği ve bu kişilerin büyük bir kısmının güvenli bölge olarak gördükleri Kobanî’ye sığındığı kaydedildi.

"Mürşitpınar en güvenli güzergahtır"

Türkiye hükümeti tarafından önerilen Kilis-Çobanbey güzergahının güvenlik riskleri taşıdığı ve Kobani’ye çok uzak olduğu ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgeye en hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak olan Mürşitpınar Sınır Kapısı’nın kapalı tutulması, insani krizi daha da derinleştirmektedir. Türkiye tarafından gönderildiği belirtilen 13 tır yardım, yüz binlerce insanın ihtiyacı karşısında son derece yetersizdir. Bugün Kobani halkının en acil ihtiyacı; su, gıda, ilaç ve barınma malzemeleridir."

"Yardım tırlarımız hazır, izin bekliyoruz"

Platform, bölgedeki sivil toplum kuruluşları olarak yardım tırlarını hazırladıklarını ve sevk için hazır beklettiklerini duyurdu. İnsani yardımın siyasi hesaplardan arındırılması gerektiğini belirten Platform, yetkililere şu talepleri sıraladı:

  • Mürşitpınar Sınır Kapısı derhal insani yardımlara açılmalıdır.
  • Sivil toplum kuruluşlarının Kobani’ye doğrudan yardım ulaştırmasına izin verilmelidir.
  • AFAD ve ilgili kamu kurumları, sivil toplumla iş birliği içinde şeffaf bir yardım süreci yürütmelidir.

Acil yardım kampanyası başlatıldı

Açıklamanın sonunda, bugün itibarıyla "Kobani Acil İnsani Yardım Kampanyası"nın başlatıldığı bildirildi. Platform, tüm duyarlı kamuoyunu dayanışmaya çağırırken, kampanya detaylarının ve ihtiyaç listelerinin aşamalı olarak paylaşılacağını belirtti.

Açıklama, "Sınırın yalnızca birkaç kilometre ötesinde yaşanan bu felakete sessiz kalmak, büyüyen bir insanlık dramına ortak olmaktır" uyarısıyla son buldu.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Birleşmiş Milletler Kobanî Suriye
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git