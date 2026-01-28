ENGLISH KURDÎ
biamag
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.01.2026 13:24
 SG: Son Güncelleme: 28.01.2026 15:32
Okuma:  3 dakika

KÜRT KIZILAYI VE ROJAVALI YÖNETİCİ BİANET’E KONUŞTU

“Rojava’da insani kriz derinleşiyor”

Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurd) Eş Başkanı Hediye Abdullah, Kuzey ve Doğu Suriye'de çatışma ve kuşatma bölgelerinde kalan çocuklar arasında hastalıkların hızla yayıldığını duyurdu.

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

Nalin Öztekin

“Rojava’da insani kriz derinleşiyor”
Fotoğraf: Heyva Sor a Kurd

Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce sivilin maruz kaldığı insani kriz derinleşiyor.

Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurd) Eş Başkanı Hediye Abdullah ile Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Eğitim ve Öğretim Konseyi Eş Başkanı Semira Hec Eli bölgede özellikle çocuklar açısından gelinen noktayı bianet’e anlattı.

"Su, ilaç, tıbbi malzeme her türlü ihtiyaç var"

Bölgedeki hastanelerin kapasitesinin yetersiz kaldığını duyuran Abdullah, kuşatma altında olan Kobani’deki durumu özetledi:

“Durum çok zorlu, yiyecek, içecek temiz su, ilaç, tıbbi malzeme her türlü ihtiyaç var. Su kaynakları kesintiye uğradı, elektrik kaynakları kullanılamıyor bu yüzden elektriğe bağlı yapılan tüm işler durma noktasında. İnternet çok kısıtlı kullanıldığı için iletişim kurmak çok güçleşti. Hava çok soğuk ve kış koşulları durumu daha kötü hale getirdi. Heyva Sor a Kurd olarak özellikle insani ve tıbbi yardım ulaştırmakla ilgili bazı girişimlerimiz oldu ancak tamamı ulaşmadı. Orada bir sağlık noktamız var ama doktorlarla iletişimimiz koşullardan kaynaklı sürekli kopuyor.”

“Çocuklar arasındaki hastalıklar hızla yayılıyor”

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden kaçan sivillerin daha güvenli bölgelerdeki okullara yerleştirildiğini belirten Abdullah, halka ısıtıcı, battaniye ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtılmasına rağmen, hava koşulları nedeniyle kalıcı izler bırakabilecek sağlık sorunları yaşandığını söyledi.

Sağlık noktalarının mevcut yükü kaldıramayacak durumda olduğunu da ifade eden Abdullah, "Özerk Yönetim bünyesinde sadece 150 hasta kapasiteli üç hastanemiz mevcut. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için üç mobil sağlık ekibimiz göçmenlerin kaldığı okulları ziyaret ediyor çünkü buralarda çocuklar arasındaki hastalıklar hızla yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Heyva Sor a Kurd: Gönüllülere ihtiyaç var

Ateşkese rağmen saldırıların devam ettiğini belirten Abdullah, insani krizin bölgede derinleştiğini ve uluslararası kamuoyunun Heyva Sor a Kurd çağrılarını dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Heyva Sor a Kurd, göçmen ailelerin yükünü hafifletmek ve insani yardım sağlamak için gönüllülere ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 18–35 yaş arası gençlere çağrıda bulunan Heyva Sor a Kurd, Kamışlo Otogarı yakınındaki sanayi bölgesinde bulunan ana ofislerine kayıt yaptırmalarını istedi.
“Saldırılar okulların açılmasına imkan vermiyor”

Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi Eğitim ve Öğretim Konseyi Eş başkanı Semira Hec Eli ise 6 Ocak’tan bu yana devam eden saldırıların bölgedeki çocukların hayatını doğrudan etkilediğini vurguladı.

Hec Eli, Özerk Yönetim kontrolnüdeki bölgelerde bulunan okullarda eğitimin durduğunu belirterek, “Tabka, Rakka, Afrin ve Şehba'dan gelen halkımız okullarda barınmaya çalışıyor. Normalde pazar günü ikinci eğitim öğretim dönemi başlayacaktı ancak saldırılar okulların açılmasına olanak tanımıyor. Çocuklar eğitimden mahrum bırakılıyor. Hem okullarda kalan göçmen çocuklar için hem de aileler için durum çok kötü. Bu çocukların ve ailelerin her şeye ihtiyacı var” dedi.

BM: 170 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 6 Ocak’tan bu yana Şam yönetimine bağlı güçlerin Kuzey ve Doğu Suriye’nin saldırılarına dair açıklama yaptı. OCHA, Halep, Heseke ve Rakka’da 170 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

OCHA, Birleşmiş Milletler ve ortaklarının Kuzey ve Doğu Suriye’de insani müdahale ve yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda dün, gıda, giysi, battaniye ve diğer temel ihtiyaçları içeren ortak bir insani yardım konvoyunun Kamışlo kentine ulaştığı kaydedildi. Açıklamada, “Önümüzdeki günlerde başka konvoylar da gönderilecek” denildi.

Ofis ayrıca, insani yardım ortaklarının gıda, ekmek ve nakdi yardımları toplanma merkezlerinde dağıttığını; Haseke ve çevresindeki kırsal alanlarda bin 500’den fazla çocuk ile hamile ve emziren kadına sağlık hizmetleri ve beslenme desteği sağlandığını duyurdu.

(NÖ)

Kuzey ve Doğu Suriye Rojava Birleşmiş Milletler Heyva Sor a Kurdan insani kriz
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, kadın kazanımları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

