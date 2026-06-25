TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
ZAYENDA CIVAKÎ
DW: Dîroka Weşanê: 25.06.2026 10:35 25 Hezîran 2026 10:35
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 25.06.2026 10:42 25 Hezîran 2026 10:42
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Di rapora otopsiya Rojwelat Kizmazê de DNAya mêr hat tespîtkirin

Di rapora otopsiyê de derbarê dema mirina Kizmazê de tu daneyeke zelal tune ye. Lê di raporê de derket holê ku di nimûneya neynûkê ya Rojwelat Kizmaz a ku bi guman miribû de di asteke kêm de DNAya mêr hatiye tespîtkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di rapora otopsiya Rojwelat Kizmazê de DNAya mêr hat tespîtkirin

Rojwelat Kizmaz li Êlihê di 9ê Sibata 2024an de winda bû û cenazeya wê di Bendava Gola Ilisuyê de hatibû dîtin. Rapora otopsiyê ya Rojwelat Kizmaza ku bi şêweyekî bi guman miribû, derketiye holê.

Cenazeyê Kizmazê di Bendava Gola Ilisuyê de hatibû dîtin, lê lêpirsîna derbarê bûyerê de bi biryara “pêwîstî bi şopandinê nîne” hatibû girtin.

Cenazeyê Rojvelat Kizmaza ku 3 roj in li Êlihê winda bû, li Heskîfê hat dîtin
Cenazeyê Rojvelat Kizmaza ku 3 roj in li Êlihê winda bû, li Heskîfê hat dîtin
12 Sibat 2024

Li gorî nûçeya JINNEWS’ê, hûrgiliyên rapora otopsiyê diyar bûn. Di raporê de hat destnîşankirin ku di nimûneya neynûka destê çepê ya Kizmazê de, di asteke kêm de profîla DNAya mêr hatiye tespîtkirin.

Di raporê de ev gotin cih girtin: “Nimûneya neynûka 5emîn a destê çepê ya Rojwelat Kizmazê genê zayenda mêr di asteke kêm de lixwe digire û profîla Y-STR DNAyê hatiye tespîtkirin.” 

Lê belê, yek ji hûrgiliyên herî balkêş ên raporê ew e ku tu lêkolîn ango berhevkirin nehatine kirin ku ev DNA ya kê ye.

Di rapora otopsiyê de her wiha hat dîtin ku derbarê dema mirina Kizmazê de tu daneyeke zelal nîne. Tevî vê yekê jî girtina dosyayê ji aliyê dozgeriyê ve, guman û pirsên li ser bûyerê hîn zêdetir kirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Rojwelat Kızmaz
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê