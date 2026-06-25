Rojwelat Kızmaz’ın otopsi raporunda erkek DNA’sı tespit edildi

Van’da 9 Şubat 2024’te kaybolduktan sonra şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojwelat Kızmaz’a ilişkin otopsi raporuna ulaşıldı.

Kızmaz’ın cenazesi Ilısu Baraj Gölü’nde bulunmuş, olayla ilgili yürütülen soruşturma ise “kovuşturmaya yer olmadığı” kararıyla kapatılmıştı.

JINNEWS'in haberine göre, otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, Kızmaz’a ait olduğu belirtilen sol el tırnak örneğinde düşük düzeyde erkek DNA profili tespit edildiği bilgisi yer aldı.

Raporda, “düşük düzeyde erkek cinsiyet geni içerdiği belirlenen Rojwelat Kızmaz’a ait olduğu bildirilen sol el 5 olarak adlandırılan tırnak örneğinden Y-STR DNA profili tespit edildiği” ifadelerine yer verildi. Ancak bu DNA örneğinin kime ait olduğuna dair herhangi bir karşılaştırma veya inceleme yapılmadığı da raporda dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Otopsi raporunda ayrıca Kızmaz’ın ölüm zamanına ilişkin net bir bulgunun bulunmadığı görüldü. Buna rağmen dosyanın savcılık tarafından kapatılmış olması, olayla ilgili soru işaretlerini daha da artırdı.

Rojwelat Kızmaz'ın dosyası yeniden açıldı

(EMK)