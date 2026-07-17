TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.07.2026 09:36 17 Tîrmeh 2026 09:36
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.07.2026 09:37 17 Tîrmeh 2026 09:37
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Di lêpirsîna "madeyên hişbir" ya li dijî navdaran de 4 kes hatin girtin

Di çarçoveya lêpirsîna ku li dijî kesên navdar hatibû destpêkirin de, ji 25 kesên hatibûn desteserkirin, jê 4 kes hatin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di lêpirsîna "madeyên hişbir" ya li dijî navdaran de 4 kes hatin girtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di çarçoveya lêpirsîna "madeyên hişbir" ya ku ji aliyê Serdozgeriya Komarî ya Bakirkoya Stenbolê ve li dijî kesên navdar hatiye destpêkirin de , derbarê 25 kesan de biryara desteserkirinê hatibû dayîn.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, navên hatine desteserkirin wiha ne:

Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Hazal Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, Ümit Aslan û Volkan Büyükhanlı.

Dadgeha Cezê û Aştiyê derbarê İlyas Yalçintaş, Ayşe Nur Balci, Orhan Yildiz û Şefik Omer Dolman de biryara girtinê da. 21 kesên din jî piştî  îfadeyên wan hatin girtin, serbest bûn.  

Di daxuyaniya Serdozgeriyê de hat destnîşankirin ku di çarçoveya têkoşîna li dijî madeyên hişber ên ku gefê li tenduristî û ewlehiya civakê dixwin de, di lêpirsînê de gihîştine delîlên nû.

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
madeyên hişbir
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê