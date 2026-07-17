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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 09:08 17 Temmuz 2026 09:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 09:13 17 Temmuz 2026 09:13
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Ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Ünlü isimlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 kişiden 4’ü tutuklandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ünlülere yönelik ‘uyuşturucu’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
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İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik düzenlenen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre gözaltına alınan isimler şöyle:

Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Hazal Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, Ümit Aslan ve Volkan Büyükhanlı.

İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman hakkında Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verdi. Diğer 21 kişi ise ifade işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. 

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldığı belirtildi. 

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
ünlülere operasyon uyuşturucu tutuklama kararı
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