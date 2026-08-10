TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 10.08.2026 09:49 10 Tebax 2026 09:49
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 10.08.2026 09:52 10 Tebax 2026 09:52
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Di êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê de hejmara miriyan derket 73 hezar û 386an

Artêşa Îsraîlê, ji 10ê Cotmeha 2025an ve ku li Xeta Xezeyê agirbest ketibû meriyetê, hezar û 258 kes kuştine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Di êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê de hejmara miriyan derket 73 hezar û 386an
Fotograf: AA
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Artêşa Îsraîlê ji Cotmeha 2023an vir ve êrişên xwe yên li Xeta Xezeyê didomîne. Di wan êrişan de heta niha 73 hezar û 386 kes mirin e.

Wezareta Tenduristiyê ya li Xezeyê, derbarê wendahiyên canî yên di êrîşên Îsraîlê de yên ji Cotmeha 2023an vir ve de daxuyanî da. Her weha di daxuyaniyê de daneyên dawî hat parvekirin.

Hate ragihandin ku di 24 demjimêrên dawî de cenazeyên 2 kesên ku yek di êrîşa nû de û yek jî di êrîşên berê de jiyana xwe ji dest dabû û cenazeyê wî nû ji bin kavilan hatibû derxistin, tevî 8 birîndaran anîne nexweşxaneyên Xezeyê.

Hate diyar kirin ku ji 10ê Cotmeha 2025an ve ku li Xezeyê agirbest ketibû meriyetê, di êrîşên Îsraîlê de 1258 kesan canê xwe ji dest dane, 4 hezar û 139 kes birîndar bûne û ji bin kavilan jî cenazeyên 807 kesan hatine derxistin.

Di êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezeyê de yên ji Cotmeha 2023an vir ve hejmara miriyan derket 73 hezar û 386an û ya birîndaran jî gîhaştiye 174 hezar û 250 kesan. 

Hatiye destnîşankirin ku li Xeta Xezeyê di bin kavilan de hîn jî bi hezaran cenaze hene.

Cihê Nûçeyê
Stenbol
şerê îsraîlê û Fêlestînê Xeze dagirkirina filistînê dagirkirina xezeyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê