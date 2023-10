DFG: Di meha İlonê de jî gelek rojnameger li ber deriyên dadgehan bûn

Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) rapora xwe ya bi navê “Binpêkirinên Mafên Rojnamegeran a Meha Îlonê – 2023” weşand.

DGFyê di rapora xwe de bal kişand li ser dozên li rojnamegeran hatine vekirin, hejmara rojnamegerên girtî, gefxwarinên li rojnamegeran û kiryarên xirab ên li rojnamegeran dibin.

Li gorî rapora DFGyê, di meha Îlonê de 4 medyakar hatine girtin û bi vê hejmarê, hejmara rojnamegerên girtî bûye 63.

Mafên rojnamegeran hatin binpêkirin

Li gorî raporê, di meha Îlonê de 12 rojnameger hatin desteserkirin, 4 jê hatin girtin. Tundkarî li 3 rojnamegeran kirin, gef li 2 rojnamegeran xwarin, 10 rojnameger di dema karên xwe de hatin astengkirin.

Her weha li girtîgehan mafên 6 rojnamegeran hatin binpêkirin, biryarên qedexekirinê ji bo 11 weşanan hatin dayîn, 268 nûçe hatin qedexikirin, 164 peyamên medyaya civakî hatin astengkirin.

DFGyê behsa rewşa rojnamegerên girtî Hevseroka DFGyê Dîcle Muftuoglû, edîtorê Ajansa Mezopotamyayê Sedat Yilmaz, rojnameger Abdurrahman Gok, M. Şah Orûç, Remzî Akkaya, Hamdûllah Bayram û Merdan Yanardagî kiriye. Her weha diyar kiriye ku mafên rojnamegeran di girtîgehan de tên binpêkirin: “Hevseroka me Dîcle Muftuoglû jî di nav de gelek rojnameger di nava çar dîwaran de rastî binpêkirinên mafan hatin. Ev yek jî nîşan dide ku desthilata AKPyê çiqas ji rojnamegeran ditirse. Nivîskar û rojnameger Celalettîn Can ê tevî nexweş e jî hêj di girtîgehê de tê ragirtin, aciz bûye û rakirine nexweşxaneyê, pişt re careke din paş ve şandine girtîgehê. Ev mûameleya li dijî Can ê li hemberî bêhiqûqiyê serî rakir û bi rojnameya Ozgur Gundemê re kete nava piştevaniyê û xwediyê sekneke birûmet e nayê qebûlkirin. Em dixwazin ku Can demildest bê berdan.”

Medyaya dijîtal jî hate sansurkirin

Raporê ji bilî medyaya klasîk, cih daye binpêkirinên mafên wan rojnamegaran ku di medyaya dijîtal de kar kirin: “Di nav binpêkirinên rapora me ya meha Îlonê de ku balê dikişinin sansur û qedexeyên li qada medyaya dîjîtal jî hene. Xwegihandina gelek nûçeyan hate astengkirin û amûrên medyaya dîjîtal tê xwestin bên kontrolkirin. Bi vî awayî dixwazin hem organên medyayê, hem jî welatiyên ku medyaya dîjîtal bi awayekî çalak bikartînin têxin bin kontrola xwe.” (FD)