Kesên gotine "Em polîs in", rêya rojnameger Rohat Bûlûtî qut kirin û gef lê xwarin

Kesên ku gotine ew polîs in, bi wesayiteke bê plake rêya wesayita rojnameger Rohat Bûlûtî girtin û gef lê xwarin.

Di 15ê Çiriya Pêşiyê de hin kesên gotine ew polîs in, rê li ber rojnameger Bûlûtî girtin û derb wî dan. Dema Bûlût bi wesayîta xwe ji Mêrdînê vedigere Amedê, li ser rêya Bismilê wesayiteke bê plake ya markeya wê Doblo ye derdikevin ser rêya wî û wesayita wî didin sekinandin. Kesên navborî bi porê Bûlûtî girtin û berê wî dan wesayîtê. Her wiha heqaret li Bûlûtî kirin û gef lê xwarin. Rojnameger Bûlût çû nexweşxaneyê û rapora tenduristiyê wergirt. Paşê ku giliyê polîsan bike.

“Polîs min her tim dişopînin”

Rojnameger Bûlût têkildarî bûyera bi serê wî hatî bi nûçegîhanên Ajansa Mezopotamya (MA) Mujdat Can û Mehmet Guleşî re axivî. Bûlûtî diyar kir ku Piştî ji girtîgehê derket, wî kar û barên xwe yên rojnamegeriyê dewam kirine lê polîsan him ji hêla fîzîkî ve hem jî ji hêla teknîkî ve ew dişondin. Wî diyar kir ku “Ev şopandin, gihişt asta mudaxileya fîzîkî.”

Rêya wî qut kirin

“Du roj berê dema ji Mêrdînê dihatim Amedê, li ser rêya Bismilê noqteya kontrolê hebû. Li wir rastî ti astengiyan nehatim. Lê demeke kin piştî ku noqteya kontrolê wesayîtekê selektor vêxist û îşaret kir ku bisekinim. Min jî ev dît û hêdî çûm. Nêzî min bû û ji min xwest ku bidim kêleka rê. Pişt re kete pêşiya min û dam sekinandin. 3 kes ji wesayîtê peya bûn û ji min nasname xwestin. Min jî pirsa ‘hûn kî ne?’. Ji min re gotin ku polîs in. Ji min pirsa ‘ji ku têy?’ kirin. Pişt re li nasnameya min nihêrtin, qîriyan û heqaret kirin. Ji wesayîtê derxistin, porê min kişandin, pişta min dan wesayîtê û mudaxeleya fîzîkî kirin. Gef xwarin. Min jê re got ku tişta hûn dikin derhiqûqî ye. Heke derheqê min de tiştek hebe; dozgerî dikare di çarçoveya hiqûqê de biryara desteserkirinê bide û dikare desteser bike”

Serî li TÎHV û ÎHDye da

Bûlûtî diyar kir ku piştî wî ew tişt ji wan re gotin, wan bi van gotina bersiv dan wî: “Hûn her tim xwe li pişt hiqûqê vedişêrin. Nebêjin ku dê tiştên we kir ji bo we bimînin. Em her tim we dişopînin. Gef li min xwarin. Dema di wesayîta min de lêgerîn dikirin, polîsan her tim heqaret dikirin. Min cara ewil ev polîs dîtin û nêzî 5 deqeyan ez bi awayekî derhiqûqî dîl hatim girtin.”

Rojnameger Bûlûtî serî li li Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) û Weqfa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê (TÎHV) da. Bi rêya parêzerê xwe wê giliyê wan kesan bike ku gef lê xwarin û heqaret lê kirin.

“Em ê bi paş ve gavê neavêjin”

Bûlûtî got ku bi rêya tirsandin û tacîzê hewl didin xebatên wan ên rojnamegeriyê bên astengkirin: “Ji salên 90î heta niha her tim serî li van rêbazan dan. Hewl dan hevalên me bitirsînin û bêzar bikin. 10 hevalên min bi van sepanên derqanûnî hatin windakirin. Jixwe bi awayekî derhiqûqî em 13 mehan di hundir de hatin ragirtin. Armanca wan ew e ku bi awayekî derhiqûqî te ji karê te bikin, kar bi te nedin kirin û bêçare bihêlin. Li dijî van bêhiqûqtiyan em duh jî li ser karê xwe bûn û îro jî li ser karê xwe ne. Em ê bi paş ve gavê neavêjin.” (FD)