Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

"Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır"

Gazeteci İsmail Saymaz, sabah saatlerinde komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı yönünde bir iddia olduğunu açıklamıştı.

Saymaz, Halk TV’de yaptığı değerlendirmede Göktaş hakkında soruşturma açıldığını duyduğunu belirterek, “Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır” demişti.

Söz konusu iddia, Göktaş’ın YouTube’da yayımlanan ve kamuoyunda tartışma yaratan “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin ardından gündeme geldi. Gösteriden alınan bazı kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tartışmaların büyüdüğü ve erişim engeli kararlarının da gündeme geldiği belirtiliyor.

"Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ile gündeme oturan komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisinin YouTube’da paylaşılmasının ardından içerik kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. 4 gün içinde 5,6 milyon izlenmeye ulaşan performans, geniş kitlelerce beğenilirken, AKP yandaşları ve trol hesaplar Göktaş'ı hedef gösterdi.

Soruşturma iddiasına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

AKP'li Tayyar komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi

(EMK)