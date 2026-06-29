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YT: Yayın Tarihi: 29.06.2026 14:12 29 Haziran 2026 14:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.06.2026 16:00 29 Haziran 2026 16:00
Okuma Okuma:  2 dakika

Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma

Soruşturma iddiasına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

"Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır"

Gazeteci İsmail Saymaz, sabah saatlerinde komedyen Deniz Göktaş hakkında “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı yönünde bir iddia olduğunu açıklamıştı.

Saymaz, Halk TV’de yaptığı değerlendirmede Göktaş hakkında soruşturma açıldığını duyduğunu belirterek, “Bunun dışında herhangi bir gelişmeden haberim yok. Umarım sadece soruşturma olarak kalır ve kapanır” demişti. 

Söz konusu iddia, Göktaş’ın YouTube’da yayımlanan ve kamuoyunda tartışma yaratan “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin ardından gündeme geldi. Gösteriden alınan bazı kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte tartışmaların büyüdüğü ve erişim engeli kararlarının da gündeme geldiği belirtiliyor.

"Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi ile gündeme oturan komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisinin YouTube’da paylaşılmasının ardından içerik kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. 4 gün içinde 5,6 milyon izlenmeye ulaşan performans, geniş kitlelerce beğenilirken, AKP yandaşları ve trol hesaplar Göktaş'ı hedef gösterdi. 

Soruşturma iddiasına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 

AKP'li Tayyar komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi
AKP'li Tayyar komedyen Deniz Göktaş'ı hedef gösterdi
26 Haziran 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Deniz Göktaş İsmail Saymaz ifade özgürlüğü ihlalleri
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