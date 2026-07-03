Deniz Goktaş hat girtin
Komedyen Deniz Goktaş, di 1ê Hezîranê de stand-up a xwe ya bi navê “Deryaya Mirî(Ölü Deniz)” li Şanoya Cemil Topuzlu ya Harbiyeyê pêşandabû û di 25ê Hezîranê de li ser YouTubeê weşandibû. Ji ber vê stand-upa xwe him li emniyetê û him jî dozgeriyê îfade da.
Dozgeriyê piştî îfadeyê Deniz Goktaş bi daxwaza girtinê şand dadgehê.
Deniz Goktaş li Balafirgeha Stenbolê hat desteserkirin
Goktaş, di 2ê Tîrmehê de (duh) dema ji dervayî welat vedigeriya, li Balafirgeha Stenbolê hat desteserkirin û ew birin Rêvebiriya Emniyetê ya Stenbolê. Goktaşê ku îfadeya wî hat girtin, şevek li emniyetê ma.
Piştî ku hin beşên stand-upa Goktaş li ser medyaya civakî hatin parvekirin, weke hedef hat nîşandan. Piştî vê yekê parvekirinên li ser platforma medyaya civakî Xê hatin astengkirin. Serdozgeriya Stenbolê jî di 29ê Hezîranê de bi tohmeta ku “nirxên olî piçûk xistiye” derbarê Goktaş de lêpirsîn da destpêkirin.
“Armanca min ne piçûkxistina nirxên olî ye û min heqarat li serokkomar nekiriye”
Goktaş di îfadeya xwe ya li emniyetê de her du tomet jî red kirin û bi kurtasî weha gotiye:
“Bi tu awayî mebest û niyeta min tune ye ku ez ‘nirxên olî yên beşekî civakê bi eşkereyî piçûk bixînim’. Ev stand-upa min, sê sal in ku ez li gelek bajarên Tirkiyeyeyê pêşan didim. Heta niha zêdetirî 100 hezar kesî li vê stand-upa min temaşe kiriye û ji tu kesî gileyek nehatiye ku jê aciz bûye yan jî dilê wî maye.”
Ez di vê stand-upê de li ser gelek babetan diaxivim. Ne tenê li ser oldaran, axavtinên min li ser her cûre nêrîn û navdarên polîtîk hene. Di vê beşa navborî de jî ez tiştekî xirab nabêjim; berovajî wê, ez dibêjim 'pirtûka min a herî hezkirî ye'. Hevoka min a 'di wergerê de pirsgirêk heye' jî tenê bîranîn û nîşandana wan nîqaşên wateyê ne ku bi salan e di rojevê de ne. Armanca min a şikandina dilê mirovekî bawermend nîne; ger di jiyana rojane de ez berteke weha ji temaşevanekî bibihîzim, ez ê bi rastî xemgîn bibim.
Ez tohmeta ku ‘heqaret li serokkomar kiriye’ qebûl nakim. Tu niyeteka min a piçûkxistina serokkomar tune ye. Weke nêzîkatiya min a ji bo bûyerên civakî yên li Tirkiyeyê, hinek kesên populer yan jî îdeolojiyan, ev jî tenê nêzîkatiyeke mîzahî ye û tu mebesteke min a din li pişt nîn e. Ez van sûcdariyên li dijî xwe qebûl nakim.”
Biryara girtinê
Goktaş Edliyeya Çaglayanê îfade da dozgeriyê. Dozger bi daxwaza girtinê şand dadgehê. Dadgehê jî bi tohmeta ku “heqarata li serokkomar kiriye” û “nirxên olî piçûk xistiye” biryara girtina Deniz Goktaşî da.
Her weha dadgehê hêceta girtina komedyen Deniz Goktaş jî weke "dibe ku bireve derveyî welat" û "delîlan ji holê rake" nîşan da.
(HA/AY)