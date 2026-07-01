TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 01.07.2026 17:27 1 Tîrmeh 2026 17:27
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 01.07.2026 17:32 1 Tîrmeh 2026 17:32
Xwendin Xwendin:  2 xulek

DEM Partiyê pêvajoya nexşerêya qonaxa nû da destpêkirin

DEM Parti armanc dike ku berî kongreya ku wê di 20ê Îlonê de li Enqereyê pêk bê, bi rêya konferansa jinan, konferansa navendî û hevdîtinên tematîk nexşeya rê ya serdema nû diyar bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
DEM Partiyê pêvajoya nexşerêya qonaxa nû da destpêkirin

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê (MA), Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti), amadekariyên xwe yên ji bo 5emîn Kongreya Mezin a Asayî ku wê di 20ê Îlonê de li Enqereyê pêk bê, didomîne.

Piştî zelalbûna dîroka kongreyê hat diyarkirin ku xebatên ji bo serdema nû hatine destpêkirin û li gorî agahiyên ku rayedarên partiyê ragihandine serdema nû ya ku “Çarçove qanûn” tê de tê nîqaşkirin, dê DEM Partiyê bi aweyekî xurt pêşwazî bike.

Têkildarî mîjarê di giştînameya ku DEM Partiyê amede kirî û bi lijneyên xwe re parve kirî de hat destnîşankirin ku dê mekanîzmayên rêxistinê bê xurtkirin û di çarçoveya “Komara Demokratîk û Rêya Sêyemîn” dê kongreyê wek kongreya guherîn û veguerînê binirxîne û li gorî vê yekê xebat tên kirin.

Di giştînameyê de hat diyarkirin ku biryara amadekariyên kongreyê di komxebata Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) û DEM Partiyê ya di 15-16ê Hezîranê ya li Stenbolê hatî diyarkirin.

Li gorî giştînameyê DEM Partî dê bi dirûşma “Ji bo Komara Demokratîk Civaka Azad û Rêxistinkirî” û “Bi Têkoşîna Azadiya Jinan Ber Bi Civaka Demokratîk” Konferansa Mezin a Jinan di di navbera 20-21ê Tebaxê li dar bixe û di navbera 22-23yê Tebaxê de Kongreya mezin a Navendî li dar bixe. Her wiha DEM Partî di navbera 20-30yê Tîrmehê de, li 7 herêman konferansên hêrêmî li dar bixe.

DEM Partî, piştî van xebatan dê 5emîn Kongreya Mezin a Asayî li dar bixe û bi îradeya guherîn û veguherînê dê ji bo pêvajoya nû nexşerêyek derxîne.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dem Partî Kongre
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê