DEM Partiyê pêvajoya nexşerêya qonaxa nû da destpêkirin
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê (MA), Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti), amadekariyên xwe yên ji bo 5emîn Kongreya Mezin a Asayî ku wê di 20ê Îlonê de li Enqereyê pêk bê, didomîne.
Piştî zelalbûna dîroka kongreyê hat diyarkirin ku xebatên ji bo serdema nû hatine destpêkirin û li gorî agahiyên ku rayedarên partiyê ragihandine serdema nû ya ku “Çarçove qanûn” tê de tê nîqaşkirin, dê DEM Partiyê bi aweyekî xurt pêşwazî bike.
Têkildarî mîjarê di giştînameya ku DEM Partiyê amede kirî û bi lijneyên xwe re parve kirî de hat destnîşankirin ku dê mekanîzmayên rêxistinê bê xurtkirin û di çarçoveya “Komara Demokratîk û Rêya Sêyemîn” dê kongreyê wek kongreya guherîn û veguerînê binirxîne û li gorî vê yekê xebat tên kirin.
Di giştînameyê de hat diyarkirin ku biryara amadekariyên kongreyê di komxebata Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) û DEM Partiyê ya di 15-16ê Hezîranê ya li Stenbolê hatî diyarkirin.
Li gorî giştînameyê DEM Partî dê bi dirûşma “Ji bo Komara Demokratîk Civaka Azad û Rêxistinkirî” û “Bi Têkoşîna Azadiya Jinan Ber Bi Civaka Demokratîk” Konferansa Mezin a Jinan di di navbera 20-21ê Tebaxê li dar bixe û di navbera 22-23yê Tebaxê de Kongreya mezin a Navendî li dar bixe. Her wiha DEM Partî di navbera 20-30yê Tîrmehê de, li 7 herêman konferansên hêrêmî li dar bixe.
DEM Partî, piştî van xebatan dê 5emîn Kongreya Mezin a Asayî li dar bixe û bi îradeya guherîn û veguherînê dê ji bo pêvajoya nû nexşerêyek derxîne.
(NÖ/AY)