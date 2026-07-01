DEM Parti’den kongre öncesi yeniden yapılanma takvimi

Mezopotamya Ajansı’nın (MA) haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 20 Eylül’de Ankara’da yapılacak 5. Olağan Büyük Kongre’ye ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor.

Partinin kurullarıyla paylaştığı genelgede, kongre sürecinin “değişim ve yeniden yapılanma” başlığıyla ele alındığı belirtildi. Genelgede, kongrenin “Demokratik Cumhuriyet ve Üçüncü Yol” perspektifi kapsamında hazırlandığı ifade edildi.

DEM Parti, bu süreçte hem örgütsel mekanizmalarını güçlendirmeyi hem de yeni döneme ilişkin siyasal hattını tartışmayı hedefliyor.

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Süreç İstanbul’daki çalıştayla başladı

DEM Parti ve Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) kongre hazırlık süreci, 15-16 Haziran’da İstanbul’da yapılan iki günlük çalıştayla başladı.

Genelgede, çalıştayda partinin geçmiş dönem çalışmaları, eksiklikleri, hataları ve yeni döneme ilişkin ihtiyaçlarının değerlendirildiği aktarıldı. Tartışmaların ardından, yeni döneme nasıl girileceği konusunda genel bir anlayış ve fikir birliğine varıldığı belirtildi.

Çalıştayın ardından, 27 Haziran’da parti örgütlerine il, bölge ve genel konferanslara ilişkin hazırlık genelgesi gönderildi.

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İl toplantıları temmuzda yapılacak

DEM Parti, 20-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak Büyük Kadın Konferansı ve Merkezi Büyük Konferans öncesinde, 1-14 Temmuz tarihleri arasında genişletilmiş il toplantıları düzenleyecek.

Toplantılar, “Ji bo Komara Demokratîk Civaka Azad û Rêxistinkirî / Demokratik Cumhuriyet İçin Özgür ve Örgütlü Toplum” ve “Kadın Özgürlük Mücadelesiyle Demokratik Topluma / Bi Têkoşîna Azadiya Jinan Ber Bi Civaka Demokratîk” sloganıyla yapılacak.

Genişletilmiş il toplantılarına HDK ve DEM Parti’nin örgütsel yapılarının yanı sıra demokratik kurumlardan temsilciler de katılacak. Katılımcılar, yeniden yapılanma sürecine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşacak.

Bölge konferansları 20-30 Temmuz’da

İl toplantılarının ardından, 20-30 Temmuz tarihleri arasında yedi bölgede bölge konferansları gerçekleştirilecek.

Konferanslara, illerde yapılan genişletilmiş toplantılarda seçilen delegeler katılacak. Bölge konferanslarında bir gün kadın yapıları, bir gün ise karma yapılar tartışmalar yürütecek.

Toplantılarda ortaya çıkan öneriler, büyük kongre hazırlıklarına dahil edilecek.

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Kadın konferansı ve merkezi konferans

İl toplantıları ve bölge konferanslarının sonuçları, 5-12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak merkezi çalıştayda değerlendirilecek.

Çalıştayda ortaya çıkan sonuçlar, 20-21 Ağustos’ta yapılacak Büyük Kadın Konferansı’na ve 22-23 Ağustos’ta Ankara’da yapılacak Merkezi Büyük Konferans’a sunulacak.

DEM Parti, kongre hazırlıklarını kadın ve karma örgütlenme başlıkları altında ayrı ayrı yürütecek. Kadınlarla yapılan tartışmalar Kadın Konferansı’na, karma yapılarla yapılan tartışmalar ise Merkezi Büyük Konferans’a taşınacak.

Her iki süreçte ortaklaşılan kararlar, Merkezi Büyük Konferans kararlarına dönüştürülerek 20 Eylül’de yapılacak 5. Olağan Büyük Kongre’ye sunulacak.

Parti dışı kesimlerle de görüşülecek

DEM Parti, kongre sürecinde yalnızca parti örgütleriyle değil, farklı toplumsal ve siyasal çevrelerle de temas kuracak.

Kongre Hazırlık Komisyonu bünyesinde oluşturulan Genişleme Komisyonu, siyasetçiler, yazarlar, akademisyenler, siyasi parti ve çevre temsilcileri ile toplumsal temsiliyeti bulunan kişilerle görüşmeler yapacak.

Bu görüşmelerde hem partiye ilişkin görüş ve öneriler alınacak hem de yeni döneme dair katılım ve ortaklaşma imkanları değerlendirilecek.

Parti ayrıca kongre öncesinde farklı toplumsal kesimlerle tematik buluşmalar gerçekleştirecek. Bu buluşmalardan çıkacak sonuçların da yeni dönem yol haritasına dahil edilmesi planlanıyor.

(NÖ)