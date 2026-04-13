TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.04.2026 17:12 13 Nîsan 2026 17:12
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.04.2026 17:17 13 Nîsan 2026 17:17
Xwendin Xwendin:  2 xulek

DEM Partiyê bernameya xwe ya 1ê Gulanê aşkere kir

DEM Partiyê di bernameya 1ê Gulanê de li dijî kedxwarî, şer û zextan banga têkoşîna hevpar kir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
DEM Partiyê bernameya xwe ya 1ê Gulanê aşkere kir

Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), Danezana 1ê Gulanê Roja Karkeran a Cîhanî aşkere kir. Danezan bi dirûşma “Ji bo ked, aştî û edaletê ber bi 1ê Gulanê ve” hate weşandin.

Di danezanê de hate gotin ku ew 1ê Gulana îsal bi êrişkariya emperyal, şer, krîza aborî, kedxwarî û bêîstiqrariya siyasî pêşwazî dikin.

Di danezanê de krîza aborî, xizanî, hejarî, kedxwarî û pirsgirêkên din ên li Tirkiyeyê hatin rêzkirin û hate gotin ku îktîdar li dijî vê rewşê mafên sendîkayî, xwerêxistinkirin û grevê qedexe dike.

DEM Partiyê di çarçoveya xebatên 1ê Gulanê de ev biryar girtin: 

"* Hemû xebat dê bi dirûşma ‘Ji bo ked, aştî û edaletê ber bi 1’ê Gulanê ve’ bên kirin.

* Dê li Amed û Wanê mitîngên navendî bên lidarxistin û. Ji bajarên derdorê dê tevlibûn nebe û her bajar xwe li gorî hêza xwe birêxistin bike.

* Li Tirkiye û herêmê dê bi beşdariya hêzên ked û demokrasiyê xebat bên kirin û hedef mitîngên xurt û bicoş e.

* Tax bi tax, kolan bi kolan, mal bi mal dê xebat bên kirin.

* Pankart dê li avahiyên bajar û navçeyan, li cade, rawestgeh û qadan bê daliqandin.

* Li febrîqe, OSB, qadên çandiniyê, atolyeyên tekstîlê, şantiye, maden, sektora turîzmê û li bazaran stand bên danîn, belavok bên belavkirin, bi karkeran hevdîtin bên kirin û bangên meşan bên kirin.

* Ji bo keda jinê û keda nava malê bêhtir bê bînayîkirin dê bi Meclisên Jinan re xebatên hevpar bên meşandin.

* Bi karkerên ciwan, zarokên karker û bêkaran re hevdîtinên taybet bên kirin.

* Dê piştevaniyê bidin berxwedanên karkeran ên herêmî û grevan.

* Dê bi têkoşîna ekolojiyê re têkilî bê danîn û li dijî talankirina xwezayê deng were bilindkirin.

* Platformên medyaya dijîtal û çapemenî dê çalak were bikaranîn.”

(AB/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
1ê Gulanê Roja Karkerên Cîhanî Dem Partî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê