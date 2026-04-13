DEM Parti '1 Mayıs' startını verdi: "Ekmek, barış ve adalet için 1 Mayıs’a"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 1 Mayıs İşçi Bayramı genelgesini yayımladı. "Ekmek, Barış ve Adalet İçin 1 Mayıs’a" diyerek çağrı yapılan genelgede, emperyalist saldırganlık, savaşlar, ekolojik kriz, ekonomik sömürü ve siyasi istikrarsızlığın derinleştiği bir dönemde 1 Mayıs’ın karşılandığı belirtildi.

Kapitalist sistemin işçileri, emekçileri, yoksulları, kadınları, gençleri ve çocukları daha fazla sömürdüğünün altı çizilen genelgede, Ortadoğu’da süren savaşların halkları mültecileştirdiği ve emeği güvencesizleştirdiği kaydedildi.

"Emek değersizleştirildi"

İktidarın politikalarıyla emeğin değersizleştirildiği, 28 bin 75 TL’lik asgari ücretle milyonların açlığa mahkum edildiği, konut ve kira zamlarının emekçileri barınma mücadelesine ittiği ifade edilen genelgede, öergi adaletsizliği, sendikal hakların fiilen engellenmesi, örgütlenme ve grev yasakları eleştirilerek, servetin yandaş tekellerde toplandığının altı çizildi.

Abdullah Öcalan’ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın emek, eşitlik, adalet, kadın özgürlüğü ve ekoloji mücadelesi için yol haritası sunduğuna dikkat çekilen genelgede, "Barış olmadan emek özgürleşemez, demokrasi olmadan eşitlik sağlanamaz" denilerek, sömürüye karşı emeğin, savaşa karşı barışın ve baskıya karşı demokrasinin ortak mücadele olduğu belirtildi.

1 Mayıs stardı verildi

Ayrıca DEM Parti, 1 Mayıs çalışmalarının startını bugün verdi. Parti, 1 Mayıs çalışmaları kapsamında şu kararları aldı: Tüm çalışmalar "Ekmek, Barış ve Adalet İçin 1 Mayıs’a" şiarıyla yürütülecek.

Diyarbakır ve Van merkezi miting yapılacak; çevre illerden katılım olmayacak, her il kendi öz gücüyle örgütleyecek.

Emek ve demokrasi güçleriyle ortaklaşarak güçlü ve coşkulu mitingler hedeflenecek.

Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev çalışmalar yapılacak.

Pankartlar il-ilçe binalarına, caddelere, duraklara ve meydanlara asılacak.

Fabrika, OSB, tarım alanı, tekstil atölyesi, şantiye, maden, turizm sektörleri ve pazarlarda stantlar kurulacak, bildiri dağıtılacak, işçi buluşmaları ve çağrı yürüyüşleri düzenlenecek.

Kadın emeği ve ev içi emeğin görünür kılınması için Kadın Meclisi ile ortak çalışmalar yürütülecek.

Genç işçiler, çocuk işçiler ve işsizlerle özel buluşmalar yapılacak.

Yerel işçi direnişleri ve grevlerle dayanışma gösterilecek.

Ekolojik mücadeleyle bağ kurularak doğa talanına karşı ses yükseltilecek.

Sosyal medya ve basın yayın çalışmaları etkin kullanılacak.

