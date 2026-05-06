NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.05.2026 16:42 6 Gulan 2026 16:42
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.05.2026 16:44 6 Gulan 2026 16:44
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Dayikên Aşitiyê dê serdana partiyên siyasî bikin

Dayikên Aşitiyê, di çarçoveya “Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk” de dê di 7-8ê Gulanê de serdana Partiya Pêşerojê, Partiya DEVAyê, Partiya Saadetê û CHPê bikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dayikên Aştiyê di çerçoveya “Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk” de wê serdana partiyên siyasî yên ku koma wan li parlamentoyê heye, bikin.

Dayikên Aştiyê dê seat 14:00an de serdana Partiya Pêşerojê, seat 16:00an serdana Partiya DEVAyê, seat 17:00an jî serdana Partiya Saadetê bikin. Her weha Dayikên Aştiyê dê di 8ê Gulanê roja Înê jî li Meclisê serdana CHPê bikin.

Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan û parlamentera DEM Partiyê Adalet Kaya jî dê bi şandeyê re biçin serdanan. Şandeya Dayikên Aştiyê ku ji Dayikên Aştiyê Behiye Yalçin, Afîfe Kartal û Muzeyyen Butunê pêk tê, dê li Meclisê serdana komên partiyên siyasî bikin û hin serokên giştî yên partiyên siyasî re hevdîtinan pêk bînin.

Tê çaverêkirin ku di çarçoveya pêvajoyê de serdana AKP û MHPê jî were kirin.

(NÖ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Dayîkên Aştiyê partiyên siyasî CHP DEVA MHP AKP
