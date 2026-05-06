Dayikên Aşitiyê dê serdana partiyên siyasî bikin

Dayikên Aştiyê di çerçoveya “Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk” de wê serdana partiyên siyasî yên ku koma wan li parlamentoyê heye, bikin.
Dayikên Aştiyê dê seat 14:00an de serdana Partiya Pêşerojê, seat 16:00an serdana Partiya DEVAyê, seat 17:00an jî serdana Partiya Saadetê bikin. Her weha Dayikên Aştiyê dê di 8ê Gulanê roja Înê jî li Meclisê serdana CHPê bikin.
Berdevka DEM Partiyê Ayşegul Dogan û parlamentera DEM Partiyê Adalet Kaya jî dê bi şandeyê re biçin serdanan. Şandeya Dayikên Aştiyê ku ji Dayikên Aştiyê Behiye Yalçin, Afîfe Kartal û Muzeyyen Butunê pêk tê, dê li Meclisê serdana komên partiyên siyasî bikin û hin serokên giştî yên partiyên siyasî re hevdîtinan pêk bînin.
Tê çaverêkirin ku di çarçoveya pêvajoyê de serdana AKP û MHPê jî were kirin.
