HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.05.2026 16:04 6 Mayıs 2026 16:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.05.2026 16:12 6 Mayıs 2026 16:12
Okuma Okuma:  1 dakika

Barış Anneleri siyasi partileri ziyaret edecek

Barış Anneleri, “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” kapsamında 7-8 Mayıs’ta Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve CHP’yi ziyaret edecek.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Barış Anneleri, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

"Öcalan'ın statüsü belirlenmeli ve hukuki adımlar atılmalı"
“Öcalan’ın statüsü belirlenmeli ve hukuki adımlar atılmalı”
Heyette kimler var?

Heyet, 7 Mayıs’ta saat 14.00’te Gelecek Partisi’ni, 16.00’da DEVA Partisi’ni, 17.00’de ise Saadet Partisi’ni ziyaret edecek.

Barış Anneleri, 8 Mayıs’ta saat 12.00’de CHP ile görüşecek. Heyette Barış Anneleri’nden Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün yer alacak. Ziyaretlerde annelere DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile DEM Parti Amed Milletvekili Adalet Kaya da eşlik edecek.

Süreç kapsamında AKP ve MHP’nin de ziyaret edilmesi bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Barış Anneleri Meclis barış ve demokratik toplum süreci AKP MHP CHP Saadet Partisi Deva Partisi gelecek partisi dem parti
