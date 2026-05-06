Barış Anneleri siyasi partileri ziyaret edecek

Barış Anneleri, "Barış ve Demokratik Toplum Süreci" kapsamında Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak.

Heyette kimler var?

Heyet, 7 Mayıs’ta saat 14.00’te Gelecek Partisi’ni, 16.00’da DEVA Partisi’ni, 17.00’de ise Saadet Partisi’ni ziyaret edecek.

Barış Anneleri, 8 Mayıs’ta saat 12.00’de CHP ile görüşecek. Heyette Barış Anneleri’nden Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün yer alacak. Ziyaretlerde annelere DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ile DEM Parti Amed Milletvekili Adalet Kaya da eşlik edecek.

Süreç kapsamında AKP ve MHP’nin de ziyaret edilmesi bekleniyor.

