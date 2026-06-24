Bayram Balcı kimdir?

Gazeteci ve şair.

MA'dan derlediğimiz bilgilere göre, Aslen Sivaslı. Lise birinci sınıfa kadar öğrenimini Altındağ’da (Ankara) sürdürdü, Mersin Teyfik Sırrı Gür Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite öğrenimini 1980 askeri darbesi nedeniyle tamamlayamadı.

Öğretmen olan eşinin tayinin çıkması üzerine 1991’de Urfa’ya gitti. Burada karşılaştığı infazlar üzerine gazeteci olmaya karar verdi.

30 Mayıs 1992, Özgür Basın’ın simgesi ilk günlük Türkçe yayın yapan Özgür Gündem yayın hayatına başladı. Kürt illerinde yaşanan hak ihlalleri ve katliamları sayfalarına taşıyan gazete, çok kısa bir süre sonra 30 bin tiraja ulaştı.

Balcı da gazetenin ilk emekçilerinden. Balcı, o dönem ağırlıklı olarak gazetenin Urfa Bürosu’nda çalıştı. Beraber yola çıktığı arkadaşları bir bir katledildi, Hafız Akdemir, Ferhat Tepe, Hüseyin Deniz, Nazım Babaoğlu… Ancak geri adım atmadı ve gerçekleri kamuoyuna aktarmayı sürdürdü.

Mardin’de haberi nedeniyle silahlı saldırıya uğradı

Gazetenin Mardin bürosunda çalışanlar topluca tutuklanınca kısa bir süre burada çalıştı. Bu süreçte silahlı saldırıya uğradı ve şans eseri kurtuldu.

O dönemi şöyle anlatır:

“1994 senesinde Mêrdîn’de silahlı saldırıya uğradım. Merdivenler vardı, yokuş aşağı koşmaya başladım. Can havliyle nasıl koştuysam artık, kurtuldum ellerinden. O zaman Mêrdîn’de Süryani bir papaz öldürülmüştü bir yüzbaşı tarafından. Biz bunu haber yapmıştık. Saldırının bu nedenle yapıldığını düşünüyorum.”

Mayıs-Eylül 94’te Adana Büro Temsilciliği yaptı. 1996 yılında ise İstanbul’da çalışmaya başladı.

Şiiri ‘Dünya Şiir Antoloji’nde yer aldı

1990’lı yıllarda katledilen Özgür Basın emekçilerinin hikayesini anlatan “Press” filminin öykü yazarı ve senaryo danışmanlığını yaptı. Balcı’nın tanıklığı böylece senaryoya aktarıldı.

Balcı, gazeteliğin yanı sıra yazardır. İlk şiiri Altındağ’daki Çalışkanlar Ortaokulu’nda sınıf arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı bir duvar gazetesinde yayımlandı. Sonraki yıllarda şiir ve yazıları Defter, Edebiyat ve Eleştiri, Ütopiya, Varlık, Karşı Edebiyat, Temmuz, Cumhuriyet Dergi, Yeni Şiir dergilerinde yayımlandı. 1986 yılında Ankara’da bir grup şair ile birlikte Yeni Şiir adlı dergiyi yayımladı.

Canıma Değmez Hayat (1999) ve Yerdibi (2002) eserlerini yayımladı.

Balcı’nın iki şiiri daha sonra dünyanın 65 farklı ülkesinden 210 şairin şiirlerinin yer aldığı Dünya Şiiri Antolojisi’nde de yer aldı.

Balcı, 16 Ağustos 2016 tarihinde Özgür Gündem’in kapatılmasının ardından Belçika’ya geçti. Ancak burada da meslek hayatını sürdürdü. Medya Haber’in kültür servisinde editörlük yaptı. 7 yıldır kanser tedavisi görüyordu. 22 Haziran 2026'da aramızdan ayrıldı. Şubat 1963’de Ankara doğdu.

(EMK)