HABER
Yayın Tarihi: 20 Eylül 2025 16:58
 ~ Son Güncelleme: 20 Eylül 2025 17:32
3 dk Okuma

Son 2 yılda biri olağan, ikisi olağanüstü olmak üzere 3 kurultay toplayan CHP, 22. Olağanüstü Kurultayı'nı 21 Eylül pazar günü Ankara'da yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP 22. Olağanüstü Kurultayı toplanıyor: Güven oylaması yapılacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasının ardından kurultay delegeleri, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptaline ilişkin süren davaya karşılık parti tüzüğünün 48'inci maddesine dayanarak, olağanüstü kurultay yapılması için girişimde bulundu.

Delegelerin, yaşadıkları kentlerin noterliklerinden aldıkları imzalı belgeleri CHP Genel Merkezi'ne iletmesinin ardından belirlenen gündemle toplanma çağrısında bulunduğu olağanüstü kurultay için geri sayım başladı.

Partinin 22. Olağanüstü Kurultayı Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde saat 10:00'da başlayacak.

Kurultay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli genişletilen belediye operasyonları ve 2023'teki kurultay davası sebebiyle yaşanan "CHP'ye kayyım atama" tartışmaları gölgesinde gerçekleşecek.

YSK iptal talebini reddetti: CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül’de
19 Eylül 2025

"Salıcı liste çıkarmayacak, Kılıçdaroğlu kongreye katılmayacak"

Bir önceki kurultayda Parti Meclisi seçimlerinde karşı liste çıkaran Oğuz Kaan Salıcı’nın bu defa liste çıkarmayacağı, Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisine yakın isimlerin de kurultaya katılmayacağı öğrenildi.

Öte yandan, bin 127 delegenin sandığa gideceği kurultayda "yeni bir şaibe iddiasının gündeme gelmemesi için" İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak.

"Güven oylaması" yapılacak

Delegelerce kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan "güven oylaması" maddesi de eklendi.

Bugüne kadar 38'i olağan, 59 kurultay yapan CHP'nin kayıtlı 1300'ü aşkın delegesi, başta genel başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacak.

Ardından genel başkan ile PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

Genel Başkan gizli oy ve üye tam sayısı ile seçilecek

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin kurultayda belirlenecek Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla belirleniyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

SARIYER İLÇE SEÇİM KURULUNDAN RET
Kongre toplama başvurusu reddedilen Tekin'e göre, CHP'nin AKP'ye muhalefeti "FETÖ'cülük"
17 Eylül 2025

CHP tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir" ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotası uygulanıyor.

Kurultay için hazırlıklar sürüyor

AA'da yer alan habere göre; kurultay için ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacak.

Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.

Kongre takvimi nasıl işleyecek?

Tüzüğün 36'ncı maddesi ve 14 Temmuz 2025 tarihli Merkez Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile başlatılan kongre takvimi uyarınca, devam eden il kongrelerinin tamamlanmasının akabinde yeni kurultay delegeleri belirlenecek.

Kasımda toplanması planlanan 39'uncu Olağan Kurultay'da, tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek, hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak.

(NÖ)

