Mahkeme, CHP’nin itirazını reddetti: Gürsel Tekin “görevde” kalacak

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in görevine devam edip etmeyeceği, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karara bağlandı. Mahkeme, CHP’nin itirazını reddederek Tekin’in görevinin sürmesine hükmetti.

2 Eylül’de alınan ara kararla, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, yerine Gürsel Tekin ve beş kişilik bir heyet kayyum atanmıştı. CHP’nin bu karara yaptığı itiraz duruşmalı olarak ele alındı.

Duruşmada taraf avukatları karşılıklı beyanlarda bulunurken, mahkeme salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve salonun önüne barikat kuruldu. Mahkeme, Çelik’in görevden alınmasına yönelik itirazı reddederek mevcut atanan yönetiminin devamına karar verdi.

"CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi şu açıklamayı yaptı:

"Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin kararına rağmen, çarşamba günü olağanüstü kongremizi durdurmaya çalışan mahkeme; seçim kanununu ve Anayasa’yı hiçe sayarak hukuku çiğnemeye devam etmektedir. Önceki mahkeme kararlarını tanımayan hatta açıkça eleştiren, davacı vekilinin sunmadığı çıkarımları yapıp avukatlarımıza yönelten, “burası başka bir makeme” edasıyla geçmiş konumunu hatırlatan bir hakimin yaptığı yargılamadan adalet çıkmaz. Bu karar, yalnızca partimize değil, sandığın ve millet iradesinin üstünlüğüne de bir darbedir.

Yargı yetkisinin, halkın seçme ve seçilme hakkını yok sayan siyasi müdahalelere alet edilmesini asla kabul etmeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında kayyumun yeri yoktur. Siyaseten de yoktur, hukuken de yoktur. Çağrı heyetinin kolluk desteğiyle şova giriştiği yerde biz delegelerimizin imzasıyla olağanüstü kongremizi topladık ve seçimimizi yaptık. Artık görev ve sorumluluk seçilmiş yönetimindir. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’tir. Örgütümüzün iradesi önünde hiçbir mahkeme duvarı yükselemez. Demokrasiye, eşit yurttaşlığa ve özgür seçim hakkına sahip çıkan milyonlarla birlikte, bu karanlık gidişe karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz."

NOT: CHP 24 Eylül’de olağanüstü il kongresini gerçekleştirmiş, tek aday olan Özgür Çelik 386 delegenin oyuyla yeniden il başkanlığına seçilmişti.

İhtiyati tedbir kararları tarafların yokluğunda dosya üzerinden inceleme yapılarak verildiğinde karara ilişkin olarak yapılan itirazlar için yapılan duruşmaya mürafaa duruşması deniyor.

