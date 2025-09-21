Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanlığı'na seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali için açılan davalar ve ‘mutlak butlan’ ile kayyım atanma ihtimali karşısında delegelerin desteğini göstermek amacıyla bugün 22. Olağanüstü Kurultay düzenledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 10.00'da CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

CHP 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI Özel: Tüm demokratlar sandığa sahip çıkarak safları sıkılaştırmalı

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Murat Emir oldu.

Emir’den ‘direniş kurultayı’ vurgusu

Divan Başkanı Murat Emir’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

“Bugün, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının direniş kurultayını açıyoruz. Bugün CHP kumpaslarla yıkılamaz, CHP'ye diz çöktürülemez gerçeğini bir kez daha dosta düşmana haykırmak üzere burada toplandık. “Bugün, kurultayımıza, kurultay delegelerimize 'Maddi menfaat elde ettiler' yalanını atanlara, o tertemiz ellerinizle bir kez daha vurmak için toplandık. “Bu kurultay, kayyuma karşı duranların, tek adam rejimine boyun eğmeyenlerin özgürlük için ayağa kalkanların kurultayıdır. “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 6 aydır hukuksuzca tutuklu. Onlarca belediye başkanımız zindanlarda esir edilmiş durumda. Yüzlerce bürokratımız cezaevinde hala iddianame bekliyorlar. “Bilsinler ki CHP birdir, bütündür asla bir bölünmenin konusu olmayacaktır. 6 ayda 50’den fazla miting yaptık. Anadolu'nun dört bir yanında umudu büyüttük. Karanlığı yırttık ışığı çoğalttık. “Bugün partimizin başında dimdik duran Genel Başkanımız ve onun önderliğinde gençlerin, kadınların, işçilerin köylülerin, ezilenlerin umudu olan bir CHP var. CHP yeniden ayağa kalkmıştır. İktidara koşmaktadır.”

Özel yeniden seçildi

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Buna göre, CHP tarihinin 60'ıncı kurultayında kayıtlı 1127 delegeden 917'si oy kullandı. Seçimlerde 835 oy geçerli, 82 oy ise geçersiz sayıldı.

Özgür Özel, son iki yılda üçüncü defa genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kurultay, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimiyle devam edecek.

Kurultay çalışmaları tamamlandı

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı’nda blok liste usulüyle yapılan seçimin resmi olmayan sonucuna göre, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) belli oldu.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP Kurultayı, çalışmalarını tamamladı.

Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM’nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

Mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, PM’de yerini korudu.

CHP’nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, şu isimlerden oluştu:

Erhan Adem, Zeliha Aksaz Şahbaz, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Baki Aydöner, Ensar Aytekin, Murat Bakan, Saniye Barut, Burhanettin Bulut, Özgür Ceylan, Sercan Çığgın, Gül Çiftci, Mehmet Alkın Denizaslanı, Semra Dinçer, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Erbilgin, Ali Abbas Ertürk, Ali Haydar Fırat, Berkay Gezgin, Yalçın Görgöz, Nazan Güneysu, Ali Haydar Hakverdi, Hikmet Yalım Halıcı, Ozan Işık, Uğurcan İrak, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Ecevit Keleş, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Burcu Mazıcıoğlu, Aylin Nazlıaka, Turgay Özcan, Suat Özçağdaş, Berna Özgül, Engin Özkoç, Uygar Parçal, Selin Sayek Böke, Niyazi Şen, Namık Tan, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Canan Taşer, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, İsmail Atakan Ünver, Mehmet Necati Yağcı, Deniz Yavuzyılmaz, Şengül Yeşildal, Deniz Yücel, Mahir Yüksel, Gökan Zeybek.

Önceki PM’de yer alan Ahmet Hakan Uyanık, bu kurultay listesinde yer almadı. Sercan Çığgın ise 52 kişilik PM listesinde kendine yer buldu.

YDK üyeleri belirlendi

Partinin YDK üyeleri ise Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez, Remzi Kazmaz, Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, Harika Taybıllı, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal’dan oluştu.

Önceki YDK’de yer alan ve kurul başkanlığını yürüten Ali Balta, CHP Çankaya İlçe Başkanlığı görevi sebebiyle listede yer almazken, Edirne İl Başkanlığı görevinde bulunan Harika Taybıllı 22. Olağanüstü Kurultay’da YDK üyeliğine seçildi.

12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı

Kurultayda, 60 kişilik PM’nin BKSP listesinden seçilen üyeleri de belirlendi.

Özgür Özel’in 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:

Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Gökçe Gökçen, Yalçın Karatepe, Baran Seyhan, Emine Uçak Erdoğan.

İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.

Kurultaydan detaylar

CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'na, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı. Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

Salonda, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile tutuklu bulunan belediye başkanları ve partililerin posterleri yer aldı.

CHP 22. OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI İmamoğlu: Hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz

1127 delegenin sandığa gideceği 22. Olağanüstü Kurultay’da "yeni bir şaibe iddiasının gündeme gelmemesi için" İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak.

Özgür Özel’in tek aday olduğu kurultayda, Genel Başkan ile 60 kişiden oluşan Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyeleri seçilecek.

21. Olağanüstü Kurultay’daki Parti Meclisi seçimlerinde 'Denge ve Dayanışma Listesi' çıkaran Oğuz Kaan Salıcı ise bu defa liste çıkarmayacağını açıklamıştı.

CHP bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere 59 kurultay gerçekleştirdi.

