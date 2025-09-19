YSK iptal talebini reddetti: CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül’de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 21 Eylül’de gerçekleştireceği 22. Olağanüstü Kurultayın iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. Kurulun bugünkü kararı, kurultay öncesi nihai nitelik taşıyor.

CHP’li bir delege, kurultayın iptali talebiyle önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu ancak başvuru reddedildi. Delege bu karara Ankara İl Seçim Kurulu’nda itiraz etti; il kurul, “ilçe kararının kesin olması” gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Bunun üzerine delege, ilçe ve il kurullarındaki kararlara karşı bu kez “tam kanunsuzluk” iddiasıyla dosyayı YSK’ye taşıdı. Yüksek Seçim Kurulu ise bugün saat 15.30 sularında toplandığı oturumda başvuruyu reddetti.

YSK’nin ret kararıyla, CHP’nin olağanüstü kurultayı planlandığı tarihte yapılacak. Karar, seçim yargısı bakımından son ve bağlayıcı nitelikte.

