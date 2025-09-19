ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 15:56
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 16:39
1 dk Okuma

YSK iptal talebini reddetti: CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül’de

YSK’nin ret kararıyla, CHP’nin olağanüstü kurultayı planlandığı tarihte yapılacak. Karar, seçim yargısı bakımından son ve bağlayıcı nitelikte.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YSK iptal talebini reddetti: CHP 22. Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül’de

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 21 Eylül’de gerçekleştireceği 22. Olağanüstü Kurultayın iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. Kurulun bugünkü kararı, kurultay öncesi nihai nitelik taşıyor.

CHP’li bir delege, kurultayın iptali talebiyle önce Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu ancak başvuru reddedildi. Delege bu karara Ankara İl Seçim Kurulu’nda itiraz etti; il kurul, “ilçe kararının kesin olması” gerekçesiyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Bunun üzerine delege, ilçe ve il kurullarındaki kararlara karşı bu kez “tam kanunsuzluk” iddiasıyla dosyayı YSK’ye taşıdı. Yüksek Seçim Kurulu ise bugün saat 15.30 sularında toplandığı oturumda başvuruyu reddetti.

YSK’nin ret kararıyla, CHP’nin olağanüstü kurultayı planlandığı tarihte yapılacak. Karar, seçim yargısı bakımından son ve bağlayıcı nitelikte.

Prof. Dr. Sözüer’den kurultay davasına bilimsel mütalaa
Prof. Dr. Sözüer’den kurultay davasına bilimsel mütalaa
15 Eylül 2025
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
"CHP'nin Olağanüstü Kurultayı iptal edilsin talebi" reddedildi
17 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP özgür özel
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git