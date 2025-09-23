CHP’de kurultay iptal davaları Ankara’ya taşındı

İstanbul’da CHP’nin son üç kurultayının iptali için açılan davalarda mahkeme “yetkisizlik” kararı verdi. Parti genel merkezinin Ankara’da bulunmasını gerekçe gösteren mahkeme, dosyaları başkentteki asliye hukuk mahkemelerine gönderdi. Böylece kurultay iptallerine ilişkin tüm davalar Ankara’da toplanmış oldu.

Dava süreci nasıl başladı?

Eski İstanbul il delegesi Özlem Erkan, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylarının iptali ve 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Erkan daha önce CHP İstanbul 38. İl Olağan Kongresi’nin iptali için başvuruda bulunmuş, bu dava sonucunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi il yönetimi hakkında tedbir kararı vermişti.

Yeni açılan kurultay iptal davasının da aynı mahkemede görülmesini talep eden Erkan’ın başvurusu reddedildi. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kendi dosyasının yalnızca İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin olduğunu, kurultayların ise Ankara’daki parti genel merkezini ilgilendirdiğini belirterek birleştirme talebini kabul etmedi.

Dosya yeniden İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne döndü. Mahkeme, 22 Eylül tarihli kararında yetkisizlik hükmü verdi. Kararın gerekçesinde, siyasi partilerin genel merkezlerinin Ankara’da bulunması ve tüzel kişilere açılan davaların merkezlerinin bulunduğu yerde görülmesi gerektiği vurgulandı.

Böylece, CHP kurultaylarının iptali için İstanbul’da açılan tüm davalar Ankara asliye hukuk mahkemelerine gönderilmiş oldu.

Konuya ilişkin Halk TV’ye konuşan avukat Çağlar Çağlayan, gelişmenin olağan olduğunu belirtti:

“Davanın kurultayla ilgili olması ve genel merkezin Ankara’da bulunması nedeniyle dosyanın Ankara’ya gönderilmesi normal bir gelişme. İşini rayına oturtan, meseleyi hukuka döndüren bir karar.”

