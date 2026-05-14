Cezayê girtîgehê li rojnameger Reyhan Haciogluyê birîn: “Baweriya me bi heqîqetê heye"
Di doza rojnameger Reyhan Haciogluyê de 4 sal û 2 meh cezayê girtîgehê hat birîn.
Rojnameger Reyhan Hacioglu, di çarçoveya lêpirsînekê de ku navenda wê Stenbol e, di 17ê Kanûna Paşîna 2025an de li Wanê hatibû destserkirin. Hacioglu di 20ê Kanûna Paşîn de bi îdiaya “endamtiya rêxistinê” hatibû girtin û di danişîna yekem a di 13ê Hezîranê de hatibû berdan.
Danişîna biryarê ya dozê li 2emîn Dadgeha Cezayê Giran a Wanê pêk hat. Hacioglu tevlî danişînê nebû; parêzerên wê û nûnerên rêxistinên civakî yên bajêr li salona danişînê amade bûn.
Li gorî nûçeya MAyê, dozgeriyê di danişîna berê de nêrîna xwe ya ku tê de daxwaza cezakirina Haciogluyê bi sûcdariya “endamtiya rêxistinê” dikir, dubare kir.
Piştre parêzeran mafê axaftinê girtin û diyar kirin ku dosye li ser xebatên rojnamegeriyê hatiye amadekirin û daxwaza beraatê kirin. Parêzer Resul Temur bal kişand ser ku muwekîla wî rojnamegerî kiriye û destnîşan kir ku sûcdarî bêbingeh in.
Heyeta dadgehê piştî parastinan biryara xwe aşkera kir û bi îdiaya ku “bi zanabûn xwestiye alîkariya rêxistinê bike” 4 sal û 2 meh cezayê girtîgehê li Reyhan Haciogluyê birî. Heyetê her wiha biryar da ku tedbîra kontrola dadî ya bi şêwazê qedexeya derketina derveyî welat berdewam bike.
Derbarê pêvajoya lêpirsînê de hat bibîrxistin ku Hacioglu di 17ê Kanûnê de bi operasyonekê hatibû destserkirin, di 20ê Kanûnê de hatibû girtin û di danişîna yekem a 13ê Hezîranê de hatibû berdan. Dozgeriyê di danişînên berê de daxwaza xwe ya cezayê li ser îdiaya “endamtiya rêxistinê” domandibû.
Bugün bir süre de tutuklu kaldığım dosyadan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkemede de söyledim yine diyeyim; yaptığım her haberin, söylediğim her sözün arkasındayım. Hakikati verilen cezalar ile örtemezsiniz.— Reyhan Hacıoğlu (@RozaViyan) May 14, 2026
Gazetecilik suç değil; bu ülkeyi, bu halkları birbirine düşman… https://t.co/6RbDV3RMZ6
“Baweriya me bi heqîqetê heye”
Piştî biryarê Haciogluyê li ser hesabê xwe yê Xê ev daxuyanî da:
“Îro derbarê dosyaya ku ez demekê tê de girtî mam de, 4 sal û 2 meh cezayê girtîgehê li min hat birîn. Min di dadgehê de jî got, ez dîsa dibêjim; ez li pişt her nûçeya ku min çêkiriye û her peyva ku min gotiye me. Hûn nikarin bi van cezayan serê heqîqetê bigirin.
Rojnamegerî ne sûc e; sûc ew e ku mirov vî welatî û van gelan bike dijminê hev, êrîş bike, bigire, siruşta wan talan bike, di girtîgehan de kiryarên li dijî mirovahiyê bike, mafê herî bingehîn ê mirovekî ku ragihandin e bibire û tecrîdê pêk bîne, îradeya gelan xesp bike û tacîz û tecawizê bêceza bihêle! Sûc ev in û em ê li dijî van bisekinin, nûçeyên wan çêbikin û li ser şopa hevalên xwe yên ku ji bo HEQÎQETÊ bedel dane bimeşin! Lewra baweriyeke me ya wusa bi HEQÎQETÊ heye ku em dizanin dawiya wê dê bi heybet be!”
(AEK/AY)