YT: Yayın Tarihi: 14.05.2026 12:08 14 Mayıs 2026 12:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.05.2026 12:14 14 Mayıs 2026 12:14
Okuma Okuma:  2 dakika

Gazeteci Reyhan Hacıoğlu’na hapis cezası: “Hakikat inancımız var”

Hacıoğlu, "Mahkemede de söyledim yine diyeyim; yaptığım her haberin, söylediğim her sözün arkasındayım. Hakikati verilen cezalar ile örtemezsiniz" dedi.

*Reyhan Hacıoğlu

Gazeteci Reyhan Hacıoğlu hakkında yürütülen davada 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 17 Ocak 2025’te gerçekleştirilen ev baskınında Van’da gözaltına alınan gazeteci Hacıoğlu, 20 Ocak’ta “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanmış, 13 Haziran’da görülen ilk duruşmada ise tahliye edilmişti.

Davanın karar duruşması Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Hacıoğlu duruşmaya katılmazken, avukatları ve kentteki sivil toplum örgütü (STÖ) temsilcileri salonda hazır bulundu.

MA’nın haberine göre, önceki duruşmada savcılık makamı Hacıoğlu’nun “örgüt üyeliği” suçlamasıyla cezalandırılmasını talep eden mütalaasını tekrar etti.

Ardından söz alan savunma avukatları, dosyanın gazetecilik faaliyetleri üzerinden değerlendirildiğini belirterek beraat talebinde bulundu. Avukat Resul Temur, müvekkilinin gazetecilik yaptığına dikkat çekerek suçlamaların dayanaksız olduğunu ifade etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Reyhan Hacıoğlu’nu “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Soruşturma sürecine ilişkin olarak, Hacıoğlu’nun 17 Ocak’taki operasyonla gözaltına alındığı, 20 Ocak’ta tutuklandığı ve 13 Haziran’daki ilk duruşmada tahliye edildiği hatırlatıldı. Daha önceki duruşmalarda savcılık makamı ceza talebini “örgüt üyeliği” iddiası üzerinden sürdürmüştü.

"Hakikat inancımız var"

Kararın ardından Hacıoğlu da X’te şu açıklamayı yaptı:

“Bugün bir süre de tutuklu kaldığım dosyadan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Mahkemede de söyledim yine diyeyim; yaptığım her haberin, söylediğim her sözün arkasındayım. Hakikati verilen cezalar ile örtemezsiniz. Gazetecilik suç değil; bu ülkeyi, bu halkları birbirine düşman etmek, saldırmak, tutuklamak, doğasını yağmalak, cezaevlerinde insanlık dışı uygulamalar yapmak, bir insanı en temel hakkı olan iletişimini kesip tecrit uygulamak, halkların iradesini gasp etmek, tacizi, tecavüzü cezasız bırakmak suçtur ve buna karşı durmaya, haberini yapmaya, HAKİKAT için bedel veren arkadaşlarımızın izinden gitmeye devam edeceğiz! Çünkü bizim sonunun muhteşem olacağını bildiğimiz bir HAKİKAT inancımız var!”

