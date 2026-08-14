"CENAL’e ek ünite değil, kömürden çıkış planı gerekiyor"

Greenpeace Türkiye, Çanakkale’nin Karabiga bölgesinde yer alan CENAL Kömürlü Termik Santrali’ne ek ünite inşa edilmesi projesine karşı imza kampanyası başlattı.

Kapasite artırım gerekçesiyle inşa edilmek istenen, 1.050 MW’lık ek ünitenin yeni bir termik santral büyüklüğünde olduğuna dikkat çeken Greenpeace, Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde ek ünitelerin ÇED olumlu raporlarının kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlattı.

COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği görevini üstlenen Türkiye’nin kömürlü termik santrallerin genişleme projeleri ile değil, bu projelerin iptal edildiği, kömürden adil çıkış için yol haritasının açıklanmasıyla gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

CENGİZ, TERMİK SANTRALİNİ BÜYÜTMEK İSTİYOR Kömürden çıkış vaadiyle yeni santral izni aynı masada

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga bölgesinde yer alan CENAL Kömürlü Termik Santrali Cengiz Holding tarafından işletiliyor. 2012 ile 2019 yılları arasında yerel halkın muhalefetine ve birçok Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun reddedilmesine rağmen, 1.320 MW kapasiteli, ithal kömürle çalışan santral 2017 yılında faaliyete geçti. Şimdi ise Cengiz Holding, “kapasite artırımı” bahanesiyle, 1.050 MW’lık ek bir ünite inşa etmek üzere yeni bir ÇED süreci başlattı; bu, fiilen devasa yeni bir ithal kömürlü termik santral anlamına geliyor.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, Çanakkale’nin de Türkiye’nin de yeni bir kömürlü termik santrale ihtiyacı olmadığını söyledi.

“Kömürün Türkiye’de elektrik üretimindeki payı yüzde 34. Kömürlü termik santrallerde üretilen kömürlerin üçte ikisi ithal kömür. CENAL de ithal kömürle çalışan bir termik santral. Bu koşullarda kömüre ihtiyaç olmadığı gibi bu plan Enerji Bakanlığı’nın ‘yerli ve milli kaynağımız kömür’ ile enerji bağımsızlığına katkı sağlama mesajı ile de çelişiyor.

Türkiye COP31 başkanlığı yürütürken, termik santrallerin ‘genişlemesi’ni değil kömürden çıkış tarihini ve fosil yakıtlardan adil çıkışı konuşmamız gerekiyor. Kömürlü termik santral projeleri sonuç getirmiyor. Türkiye’de 2015 yılında planlanan 95 üniteden 84’ü iptal edildi. Mevcut santrallerin risk taşıdığını bilirkişi raporları ortaya koyuyor. Temmuz ayında mahkemelerin Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin ÇED olumlu raporuna karşı verdiği iptal kararı yeni ünitelerin hukuka uygun olmadığını bir kez daha hatırlattı.

Beş termik santral olan Çanakkale’ye yeni bir termik santral büyüklüğünde ek üniteye ihtiyaç olmadığı açıkça ortada. COP31 Başkanlığını yürüten Türkiye’de Afşin-Elbistan A Termik Santrali için verilen mahkeme kararları da henüz tazeyken gündem yeni ek üniteler olmamalı.

Planlar mahkemelerden dönüyor, ancak bizim bekleyecek zamanımız yok. CENAL Termik Santrali’nde ÇED süreci başlatılan kapasite geliştirme projesi derhal iptal edilmeli Türkiye, COP31 başkanı olarak yeni termik santral yapılmayacağı taahhüdü vermeli. Kömürden çıkış tarihi açıklanarak adil bir geçiş için yol haritası planlanmalı.”

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(HA)