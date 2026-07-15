Çankaya Belediye Başkanı Güner dahil 24 kişi tutuklandı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, cumartesi sabahı Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Güner, savcılık sorgusunun ardından gözaltındaki 31 kişi arasında tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Güner ve diğer şüpheliler "suç örgütü kurma ve üye olma", "rüşvet alma ve verme" ile "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından sorgulandı. Adliyeye sevki öncesi sosyal medyadan açıklama yapan Güner, "aydınlık kazanacak" diyerek mücadelesinden vazgeçmeyeceğini belirtti. İfadesinde ise ihale süreçlerinin ilgili müdürlükler ve Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, kendisinin ihale hazırlık ve yapılışından bilgisi olmadığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Çankaya Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 kişi tutuklandı.

Soruşturmada, 6 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında daha önce 36 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Operasyonun ilk aşamasında 29 kişi gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya dönen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Böylece gözaltı sayısı 30'a yükseldi. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Güner ile birlikte 30 şüpheli tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkeme, bunlardan 24'ünün tutuklanmasına karar verdi.

Hüseyin Can Güner suçlamaları reddetti

Hüseyin Can Güner, savcılık ve hâkimlikteki savunmalarında hakkındaki suçlamaları reddetti. Belediye başkanı olarak ihale süreçlerini yürütmediğini, ihalelerin ilgili müdürlükler ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından gerçekleştirildiğini belirten Güner, soruşturmaya konu işlemlerde herhangi bir talimat vermediğini savundu.

Güner ayrıca, soruşturmada kendisine "örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlamalarına ilişkin somut sorular yöneltilmediğini, dosyada yer alan iddiaların büyük ölçüde gizli tanık beyanlarına dayandığını öne sürdü. Savunmasında, "Çankaya halkının hakkını savunduğum için buradayım. Hakkımdaki suçlamalar büyük bir haksızlıktır," dedi ve tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Soruşturmanın kapsamı

Başsavcılık soruşturmayı, belediyedeki bazı ihale süreçlerinde suç örgütü oluşturulduğu, rüşvet ilişkileri kurulduğu ve ihalelere fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine yürütüyor. Dosyada belediye yöneticileri, bazı meclis üyeleri ve belediyeyle iş ilişkisi bulunan kişi ve şirket temsilcileri hakkında işlem yapılıyor. Savcılık ise soruşturmanın sürdüğünü ve delillerin değerlendirilmesine devam edildiğini açıkladı.

Muhalefetten tepki

Tutuklama kararının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güner'in gözaltı kararı çıkar çıkmaz yurt dışından Türkiye'ye dönerek soruşturmaya teslim olduğunu hatırlattı. Yavaş, "Kaçma şüphesi bulunmayan bir belediye başkanı hakkında tutuklama tedbirine başvurulmasını doğru bulmuyoruz. Tutukluluk bir tedbirdir; cezaya dönüşmemelidir" dedi.

"Aydınlık kazanacak"

Adliyeye sevki öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güner, "aydınlık kazanacak" dedi.

"Bugüne kadar sizlerin desteğiyle siyaset yaptım; hukukun üstünlüğünden ayrılmadan sizler için çalıştım. Bugün verilecek karar ne olursa olsun, inancımdan ve mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Karanlık hiçbir zaman kazanamayacak. Gün doğacak, güneş doğacak, aydınlık kazanacak."

Güner, emniyette alınan ifadesinde ihale alım usulü ile ihaleyi gerçekleştirecek firmaların belirlenmesine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Görev sürem boyunca görev ve sorumluluğum itibarıyla ihale ve alım işlemleri benim belirlediğim süreçler değildir. İlgili müdürlüklerce hazırlıklar ve usuller yapıldıktan sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir ve Merkezi Satın Alma Bürosu tarafından ihaleleri yapılır. Bu benden önce de aynı şekilde işleyen usul, benden sonra da devam etmektedir. İhalelerin hazırlanışı ve yapılmasından bilgim ve ilgim yoktur. Dolayısıyla herhangi bir kriter belirlemedim."

(AEK)