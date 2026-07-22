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YT: Yayın Tarihi: 22.07.2026 11:12 22 Temmuz 2026 11:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.07.2026 11:18 22 Temmuz 2026 11:18
Okuma Okuma:  1 dakika

CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Fotoğraf: AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması İstanbul’a sıçradı. Soruşturma kapsamında CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ve Özel Kalem Müdürü G.G.'nin de aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde, CHP'li Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı H.K., Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü G.G. ve B.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerin adli işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Haber Yeri
İstanbul
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