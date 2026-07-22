CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması İstanbul’a sıçradı. Soruşturma kapsamında CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı H.K. ve Özel Kalem Müdürü G.G.'nin de aralarında bulunduğu üç kişi gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde, CHP'li Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı H.K., Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü G.G. ve B.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan kişilerin adli işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.