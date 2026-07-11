Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından Belediye Başkan Yardımcısı Anıl Çetin ile CHP Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu 36 şüpheliden 27’sinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çankaya Belediyesi’ne polis operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Yüksel Işık, soruşturmaların olağan koşullarda ve hukukun evrensel ilkelerine uygun biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin soruşturulmasına karşı olmadıklarını belirten Işık, operasyonun sabahın erken saatlerinde yapılmasını eleştirdi.

ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Işık sözlerini şöyle sürdürdü:

Hepimizin alnı açık, başı dik. Ve fakat gecenin köründe, sabahın erken saatlerinde, başta Çankaya Belediyemiz gibi Türkiye’nin en güzide, en cazip belediyelerinden birine yapılan bu operasyonla partimize yönelik, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in içinde yer aldığı bir siyasal harekete yönelik operasyon yapılmaktadır. Bu soruşturmada zerre kadar şüphemiz yok ki Hüseyin Can Başkanımız ve arkadaşlarımız tertemizdir. Onların yanındayız.

“Hukuk işleri müdürümüz sürece dahil edilmedi”

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Çetin de operasyonun saat 04.45 sıralarında başladığını, belediye çevresinin polis bariyerleriyle kapatıldığını ve binada yoğun polis gözetiminde arama yapıldığını anlattı.

Çetin, savcılık incelemesi sırasında belediyenin hukuk işleri müdürlüğünün sürece dahil edilmediğini, avukatların arama heyetinde yer alma talebinin de kabul görmediğini söyledi.

🔴 “Dijital verilerin ve dosyaların kopyası tarafımıza verilmedi”



🗣️ Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Anıl Çetin, saat 04.45’te başlayan operasyonun yürütülüş biçimine tepki gösterdi, belediyenin hukuk biriminin sürece dahil edilmediğini söyledi.https://t.co/ml1CQPI1gM pic.twitter.com/3EN3vhcq7Q — bianet (@bianet_org) July 11, 2026

Operasyon sırasında dört belediye güvenlik görevlisinin, polis ve savcılara odaların yerlerini göstermek üzere eşlik ettiğini aktaran Çetin, şu ifadeleri kullandı:

Tutulan tutanaklara arkadaşlarımızın attığı imzaların kopyasını dahi tarafımıza vermediler. Alınan bilgisayarların, dijital verilerin ve dosyaların bir kopyası da tarafımıza teslim edilmedi.

“Gelişmeler oldukça bilgilendirme yapacağız”

Çankaya Belediyesinin her yıl Sayıştay denetiminden geçtiğini, gerektiğinde mülkiye müfettişlerinin de inceleme yaptığını belirten Çetin, belediyenin “şeffaf bir yönetim anlayışı”yla çalıştığını ve raporlarını internet sitesinde yayımladığını söyledi.

Gözaltına alınan belediye çalışanlarının çağrılmaları halinde ifade vermeye hazır olduklarını dile getiren Çetin, “Sabahın 4’ünde, 5’inde bu arkadaşları evlerinden almak başka bir zihnin ürünü” dedi.

Çetin, edindikleri bilgilere göre 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu, bunlardan 23’ünün Çankaya Belediyesi çalışanı olduğunu aktardı.

Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin henüz bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Çetin, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve gözaltındaki belediye çalışanlarının yanında olacaklarını, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

(VC)