Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart’ta gözaltına alınan ve dün (3 Nisan) adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile 56 kişinin savcılık sorguları tamamlandı.

Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Bozbey ve 56 kişinin dışında “rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” gibi suçlardan 14 Ekim 2025’te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 8 kişi, bu soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verdi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Mustafa Bozbey, kardeşi R. Bozbey ve 51 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Bozbey, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

11 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Savcılık, Mustafa Bozbey’in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G’yi de adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, bu 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.

Şüphelilerden birinin de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Mustafa Bozbey dahil 57 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Bozbey görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Bozbey: “Özgür günlerde yeniden buluşacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından, Bozbey’in X sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

“Bursa bunu hak etmedi. Bursa halkının iradesine ve emeğine haksızlık yapıldı. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, özgür günlerde yeniden buluşacağız. Bursa’mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Sözümüz söz: Bursa hakkını alacak. Bursa kazanacak!”

Özgür Özel Bursa'dan Erdoğan'a seslendi: "Hak etmediğin bir şeye çökmekten vazgeç"

Çiftçi: “Bursa halkının iradesine yönelmiş açık bir kumpas”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bozbey’in tutuklanmasına tepki gösterdi.

CHP’li Çiftçi’nin paylaşımı şöyle:

“Mustafa Bozbey, 2019 yılında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinden ayrılmış, beş yıl boyunca herhangi bir görev üstlenmemiş, 31 Mart 2024’te ise partimizin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimleri kazanmıştır. Yedi yıl öncesine uzanan bir suç isnadının, yalnızca tanık beyanına dayandırılarak bugün tutuklama gerekçesi haline getirilmesi, Bursa halkının iradesine yönelmiş açık bir kumpastır.

“Hepimiz biliyoruz ki; Mustafa Bozbey, kendisine yöneltilen açık ve örtülü baskılara rağmen iradesini teslim almaya yönelik hiçbir dayatmayı kabul etmediği için bugün özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır.

“Başkanımızın yanındayız. Bu hukuksuzluk sona erene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

