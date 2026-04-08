Bursa Büyükşehir Belediyesi operasyonu: 5 kişi daha tutuklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında yer aldığı 30 kişinin tutuklandığı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adli kontrolle serbest kalan 5 kişi hakkında savcılık itiraz etti, mahkeme yeniden yakalama kararı verdi.

Kararın ardından güvenlik güçleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan kişiler tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında Mustafa Bozbey’in kardeşinin eşi de yer aldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35’e çıktı.

