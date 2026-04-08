HABER
8 Nisan 2026 08:46
 Son Güncelleme: 8 Nisan 2026 08:50
Okuma: 1 dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi operasyonu: 5 kişi daha tutuklandı

Tutuklananlar arasında Mustafa Bozbey’in kardeşinin eşi de yer aldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35’e çıktı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf:AA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında yer aldığı 30 kişinin tutuklandığı usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adli kontrolle serbest kalan 5 kişi hakkında savcılık itiraz etti, mahkeme yeniden yakalama kararı verdi.

Kararın ardından güvenlik güçleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan kişiler tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Tutuklananlar arasında Mustafa Bozbey’in kardeşinin eşi de yer aldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 35’e çıktı.

(EMK)

bursa büyükşehir belediyesi Mustafa Bozbey CHP'li belediyelere operasyon
