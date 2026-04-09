Halka polis saldırısı sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı Biba oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan CHP'nin aday göstermediği başkanvekilliği seçimini AKP'nin adayı aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili, Şahin Biba oldu.

Biba, üçüncü turda 61 oy alarak seçildi. CHP Mustafa Bozbey'in tutuklanmasını protesto etmek için aday göstermemişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'ın tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimi öncesi gerginlik yaşandı. CHP’li meclis üyeleri ve milletvekilleri, polis zoruyla seçimin yapılacağı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne alınmadı. CHP seçim için aday çıkarmama kararı aldı. Salona girişlerin kısıtlanmasına tepki gösteren CHP'lilere ve yurttaşlara polis biber gazıyla müdahale etti.

Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasının ardından destek için Ankara Yolu’nda yürüyüşe geçen vekillere ve belediye meclis üyelerine polis müdahale etti.

Ne olmuştu?

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de arasında olduğu 35 kişi tutuklanmıştı.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında 'Mustafa Bozbey Suç Örgütü' ifadesi kullanılarak Bozbey, 'örgüt lideri' olarak nitelendirilmişti. Bozbey, ifadesinde suçlamaları reddetmişti. Bozbey'in tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı. Bozbey'in yerine geçici olarak Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirilmişti.

