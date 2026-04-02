Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.04.2026 21:04 2 Nisan 2026 21:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.04.2026 21:06 2 Nisan 2026 21:06
Okuma Okuma:  1 dakika

Mustafa Bozbey dahil 57 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Ek gözaltı süresi alınan kişiler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekler.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil 57 kişi gözaltında tutuluyor; gözaltı süreleri uzatıldı ve yarın adliyeye sevk edilecekler.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddialarıyla başlatılan soruşturmada Bozbey ve diğer şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 31 Mart sabahı 57 kişi gözaltına alındı; Ş.G. ve T.K. ise yurt dışında bulunduğu için yakalanamadı. Ek gözaltı süresi alınan kişiler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekler.

Soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 7 şirkete kayyum atadı; Bursa 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında şüphelilerle firmalar arasındaki para transferleri, hesap uyumsuzlukları ve bazı şirketlerin "paravan" olarak kullanıldığı iddiaları yer aldı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
bursa büyükşehir belediyesi Mustafa Bozbey
