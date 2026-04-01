HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.04.2026 17:15 1 Nisan 2026 17:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.04.2026 17:19 1 Nisan 2026 17:19
Okuma Okuma:  4 dakika

2024 YEREL SEÇİMLERİNDEN BUGÜNE

31 belediye başkanı görevden alındı, 13'üne kayyım atandı

Türkiye'de ne zaman sokakta bir itiraz yükselse, seçim günü sandığa gidip oy kullanmak telkin edilir. Şikâyet edene, tepkisini ‘oyunu vererek’ göstermesi söylenir. Her seçim döneminde ise insanlar, atacakları oyun neyi değiştireceğinden emin olmasalar da sandık başına gider. Oysa 2024 seçimlerinde sandık başına gidenlerin yaklaşık 9 milyon oyu bugün yerel yönetimlerde temsil edilmiyor.

BİA Haber Merkezi

31 belediye başkanı görevden alındı, 13'üne kayyım atandı

31 Mart 2024 seçimleri her ne kadar mahallî idareler seçimi olsa da, yakın tarihte ilk kez AKP’yi genel oy oranında ikinci parti konumuna düşürdü. Yüzde 37,81 oy oranına ulaşan CHP, 1977’den bu yana ilk kez birinci parti oldu. CHP bu sonuçla birlikte Ankara ve İstanbul dahil 14 büyükşehirde belediye başkanlığını kazandı.

Ankara ve İstanbul’un 2019 seçimlerinde de CHP’ye geçmesi AKP içinde huzursuzluk yaratmıştı. HDP’li belediyelere uygulanan kayyım atamasının CHP için de devreye sokulabileceğinin işaretini dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Soylu, önce HDP’li belediyelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “rahatsızım” demesi üzerine kayyım atadığını açıkladı. Ancak bu rahatsızlık HDP ile sınırlı kalmadığı için aynı tehdit CHP’li belediyelere de yöneltildi. 2019 seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “örgüt üyelerinin” işe alındığı öne sürüldü; elektrik ve su faturalarının örgüt üyeleri tarafından tahsil edileceği iddia edildi.

Soylu: Cumhurbaşkanımız "Bunları derhal görevden alacaksın" dedi
Soylu: Cumhurbaşkanımız "Bunları derhal görevden alacaksın" dedi
2024 yerel seçimlerinden bir süre sonra, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için AKP’ye üç kez seçim kaybettiren Ekrem İmamoğlu’nun öne çıkmasıyla kayyım ataması ihtimali daha sık dile getirilmeye başlandı. CHP’de 30 Ekim 2024’te Esenyurt ile başlayan kayyım atamaları ve görevden almalar peş peşe geldi.

DEM Parti ve CHP’li belediyelere atanan kayyımlar, parti değiştiren belediye başkanları ve meclis üyeleri nedeniyle, 2024 seçimlerinde ortaya çıkan seçmen iradesinden geriye farklı bir tablo kaldı. Seçimlerin ardından 55 belediye başkanı AKP veya MHP’ye katılma kararı aldı, parti değiştiren meclis üyeleri nedeniyle üç belediye başkanlığı AKP’ye geçti ve 13 belediye başkanlığında ise kamu görevlileri kayyım olarak atandı.

27 Mart’ta Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, yolsuzluk soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınmasının ardından tutuklandı ve görevden alındı.

Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı döneme (1999-2019) ilişkin “suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama” ve “örgüt kurma ya da üyelik” şüphesiyle gözaltına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ve aile üyeleri dahil 55 kişi gözaltında
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ve aile üyeleri dahil 55 kişi gözaltında
31 Mart 2026

1. Görevden alınan / uzaklaştırılan belediyeler

BelediyeİlTür2024 Kazanan PartiYeni Yönetim
İstanbul BBİstanbulBüyükşehirCHPCHP'li başkan vekili
Antalya BBAntalyaBüyükşehirCHPCHP'li başkan vekili
Adana BBAdanaBüyükşehirCHPCHP'li başkan vekili
BeşiktaşİstanbulİlçeCHPCHP'li başkan vekili
AvcılarİstanbulİlçeCHPCHP'li başkan vekili
BeyoğluİstanbulİlçeCHPCHP'li başkan vekili
BüyükçekmeceİstanbulİlçeCHPCHP'li başkan vekili
BeylikdüzüİstanbulİlçeCHPCHP'li başkan vekili
ŞileİstanbulİlçeCHPCHP'li başkan vekili
CeyhanAdanaİlçeCHPCHP'li başkan vekili
SeyhanAdanaİlçeCHPCHP'li başkan vekili
ManavgatAntalyaİlçeCHPCHP'li başkan vekili
Bolu MerkezBoluİl MerkeziCHPCHP'li başkan vekili
KuşadasıAydınİlçeCHPCHP'li başkan vekili
BeykozİstanbulİlçeCHPAKP’li başkan vekili
BayrampaşaİstanbulİlçeCHPAKP’li başkan vekili
GaziosmanpaşaİstanbulİlçeCHPAKP’li başkan vekili
Uşak MerkezUşakİlCHPHenüz seçim yapılmadı

İçişleri Bakanlığı, hakkında soruşturma açılan ve tutuklanan belediye başkanlarını görevden aldı. Görevden alınanların yerine belediye meclisleri vekil seçti. Ancak 13 belediye başkanı “terör” suçlamasıyla görevden alındığı için yerlerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandı. Kayyım atanan belediyelerde sadece belediye başkanının görevi sona ermedi; seçmen oyuyla göreve gelen belediye meclis üyeleri de fiilen görev yapamaz hale getirildi. Atanan kayyımlar, oluşturdukları encümenlerle birlikte belediyeleri yönetti. Yani “terör” şüphesi nedeniyle tutuklanan belediye başkanının görevine devam etmesi sakıncalı görülürken, seçmen iradesinin yerel yönetime yansıması ve atanan kayyımın belediye meclisine karşı sorumlu olması da “sakıncalı” sayılmış oldu.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın görevden alınma gerekçesi, 31 Mart yerel seçimlerinde “kent uzlaşısı” adı altında “terör örgütüyle işbirliği” yaptıkları iddiasıydı. Çözüm süreciyle çelişki yaratmaması nedeniyle Özer ve Şahan hakkında tahliye kararı verildi. Ancak Şahan, hakkında ikinci bir tutuklama kararı bulunduğu için cezaevinden çıkamadı.

Tahliye edilen CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve DEM Parti’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sarf ettiği “Ahmet’ler makama” sözleri de kayyım atamalarının geri alınmasını sağlamadı.

2. Kayyum atanan belediyeler

BelediyeİlTür2024 Kazanan PartiMevcut Yönetim
Mardin BBMardinBüyükşehirDEM PartiVali
Van BBVanBüyükşehirDEM PartiVali
EsenyurtİstanbulİlçeCHPVali Yardımcısı
ŞişliİstanbulİlçeCHPKaymakam
Batman MerkezBatmanİl MerkeziDEM PartiVali
Hakkâri MerkezHakkâriİl MerkeziDEM PartiVali
Siirt MerkezSiirtİl MerkeziDEM PartiVali
Dersim MerkezTunceliİl MerkeziDEM PartiVali
HalfetiUrfaİlçeDEM PartiKaymakam
OvacıkTunceliİlçeCHPKaymakam
BahçesarayVanİlçeDEM PartiKaymakam
AkdenizMersinİlçeDEM PartiKaymakam
KağızmanKarsİlçeDEM PartiKaymakam

Bir yandan soruşturmalar ve davalar nedeniyle görevden almalarla belediye yönetimleri değişirken, diğer yandan biri büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 55 belediye başkanı AKP ve MHP’ye katıldı.

3. Siyasi transferle yönetimi değişen belediyeler

Belediyeİl2024 Kazanan PartiMevcut Yönetim
Aydın BBAydınCHPAKP’ye geçiş
BirecikUrfaDEMAKP’ye geçiş
İkiköprüBatmanDEMAKP’ye geçiş
SökeAydınCHPAKP’ye geçiş
VakfıkebirTrabzonBağımsızAKP’ye geçiş
ArsinTrabzonYRPAKP’ye geçiş
BeşiriBatmanYRPAKP’ye geçiş
DulkadiroğluKahramanmaraşYRPAKP’ye geçiş
YalvaçIspartaİYİ PartiAKP’ye geçiş
YenipazarAydınCHPAKP’ye geçiş
SultanhisarAydınCHPAKP’ye geçiş
ŞehitkamilGaziantepCHPAKP’ye geçiş
AltınovaYalovaCHPAKP’ye geçiş
Diğer 42 beldeÇeşitliKarmaAKP / MHP

Yaşanan değişimlerin ardından, bulundukları seçim bölgesinde kazanmak için toplam 17 milyon 205 bin 132 oyun 8 milyon 845 bin 767’sini alan belediye başkanlarının koltuğunda bugün artık bir başkası oturuyor. Ya da bu belediyeler, seçmenin tercih ettiği partiden farklı bir siyasi çatı altında hizmet vermeyi sürdürüyor.

2024 yerel seçimleri sonrası, CHP 412 belediye, AKP 354 belediye, MHP 220 belediye ve DEM Parti 78 belediye kazanmıştı. Seçimlerin üzerinden iki yıl kadar geçti ve AKP-MHP ittifakı parti değiştirenler ve kamu görevlileri sayesinde 78 belediyede daha denetimi ele geçirmiş oldu.

(Mİ)

