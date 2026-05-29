TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 29.05.2026 08:21 29 Gulan 2026 08:21
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 29.05.2026 08:38 29 Gulan 2026 08:38
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê: Ocalan bi malbata xwe re hevdîtin pêk anî

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê ragihand ku Rêberê PKKê Abdullah Ocalan û girtiyên din ên li Girava Îmraliyê, di çarçoveya Cejna Qurbanê de bi malbatên xwe re hevdîtin kirine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Buroya Hiqûqê ya Sedsalê: Ocalan bi malbata xwe re hevdîtin pêk anî

Di çarçoveya hevdîtinên Cejna Qurbanê de Rêberê PKKê Abdullah Ocalan û girtiyên din ên li Girava Îmraliyê bi malbatên xwe re hevdîtin pêk anîn.

Buroya Hiqûqê ya Sedsalê  li ser hesabê xwe yê medyaya civakî têkildarî mijarê daxuyanî da û weha got:

“Birêz Abdullah Ocalan bi endamên malbata xwe Gulsum Ocalan, Omer Ocalan û Mehmet Reşîd Ocalan re îro (28ê Gulana 2026an) li Girava Îmraliyê di çarçoveya serdana cejnê de hevdîtin pêk anî. Muwekîlên me yên din Birêz Hamilî Yildirim, Birêz Omer Hayrî Konar, Birêz Ergîn Atabey, Birêz Mahmut Yamalak û Birêz Zekî Bayhan jî îro bi malbata xwe re li Girava Îmraliyê di çarçoveya serdana cejnê de hevdîtinê pêk anîn. Birêz Ocalan bi wesîleya vê hevdîtinê re cejna her kesî pîroz kir û silav û hezkirinên xwe ragihand.”

Abdullah Ocalan: “Em di pêvajoyê de israr û acele dikin”
Abdullah Ocalan: “Em di pêvajoyê de israr û acele dikin”
25 Gulan 2026

Ocalan: Em ji her demê bêhtir nêzî demokrasî û azadiyê ne

Parlamenterê DEM Partiyê yê Rihayê û biraziyê Ocalan, Omer Ocalan li ser hesabê xwe yê medyaya civakî peyamek parve kir û ragihand ku  bi wesîleya Cejna Qurbanê bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re hevdîtinek pêk aniye.

Omer Ocalan di peyama xwe de wiha got:

“Birêz Abdullah Ocalan bi wesîleya cejnê silavên xwe ji gelê me re ragihand û got: "Em ji her demê bêhtir nêzî demokrasî û azadiyê ne, cejna gelê me pîroz dikim.”

Heyeta DEM Partiyê ji Îmraliyê vegeriya
Heyeta DEM Partiyê ji Îmraliyê vegeriya
24 Gulan 2026

(AY)




Cihê Nûçeyê
Stenbol
abdullah ocalan Grava Îmraliyê hevdîtin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê