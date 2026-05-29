Buroya Hiqûqê ya Sedsalê: Ocalan bi malbata xwe re hevdîtin pêk anî
Di çarçoveya hevdîtinên Cejna Qurbanê de Rêberê PKKê Abdullah Ocalan û girtiyên din ên li Girava Îmraliyê bi malbatên xwe re hevdîtin pêk anîn.
Buroya Hiqûqê ya Sedsalê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî têkildarî mijarê daxuyanî da û weha got:
“Birêz Abdullah Ocalan bi endamên malbata xwe Gulsum Ocalan, Omer Ocalan û Mehmet Reşîd Ocalan re îro (28ê Gulana 2026an) li Girava Îmraliyê di çarçoveya serdana cejnê de hevdîtin pêk anî. Muwekîlên me yên din Birêz Hamilî Yildirim, Birêz Omer Hayrî Konar, Birêz Ergîn Atabey, Birêz Mahmut Yamalak û Birêz Zekî Bayhan jî îro bi malbata xwe re li Girava Îmraliyê di çarçoveya serdana cejnê de hevdîtinê pêk anîn. Birêz Ocalan bi wesîleya vê hevdîtinê re cejna her kesî pîroz kir û silav û hezkirinên xwe ragihand.”
Parlamenterê DEM Partiyê yê Rihayê û biraziyê Ocalan, Omer Ocalan li ser hesabê xwe yê medyaya civakî peyamek parve kir û ragihand ku bi wesîleya Cejna Qurbanê bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re hevdîtinek pêk aniye.
Omer Ocalan di peyama xwe de wiha got:
“Birêz Abdullah Ocalan bi wesîleya cejnê silavên xwe ji gelê me re ragihand û got: "Em ji her demê bêhtir nêzî demokrasî û azadiyê ne, cejna gelê me pîroz dikim.”
