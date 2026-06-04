TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 04.06.2026 20:14 4 Hezîran 2026 20:14
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 04.06.2026 20:29 4 Hezîran 2026 20:29
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Biryara Trump a înovasyona neteweyî di pêşbaziya li gel Çînê de gaveke nû ye

Biryarnameya Serokê DYAyê Donald Trump a bi navê “Geşepêdana Înovasyon û Ewlekariya Hişê Çêkirî a Pêşkeftî” ku berî du rojan hat weşandin, ne tenê polîtîkayeke teknolojiyê ye; di heman demê de wekî gava herî dawî ya di pêşbaziya di navbera DYA û Çînê de hat nirxandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Biryara Trump a înovasyona neteweyî di pêşbaziya li gel Çînê de gaveke nû ye
Fotograf: AA

Serokê DYAyê Donald Trump, bi armanca ku di pêşbaziya hişê çêkirî de serdestiya Washingtonê ya li hemberî Çînê biparêze û lezê bide pêşxistina sîstemên nifşê nû, biryarnameyeke serokatiyê ya berfireh îmze kir.

Biryarnameya bi sernavê “Geşepêdana Înovasyon û Ewlekariya Hişê Çêkirî a Pêşkeftî”, hevkariya di navbera dewlet û şîrketên teknolojiyê de berfireh dike. Di heman demê de plan dike ku binesaziyên krîtîk û torên ewlekariya neteweyî, li hemberî gefên sîber ên ji ber jîriya destkar tên, bi hêztir bibin.

Hevkariya bi sektora taybet re 

Biryarnameya ku di 2ê Hezîranê de hat îmzekirin, wekî berdewamiya xeta rêveberiya Trump xûya dike. Ev xet li ser bingeha "rêziknameyên sist û înovasyona bilind" dimeşe. Li gorî Koşka Spî, DYA nikare pêşengiya xwe ya di qada hişê çêkirî de bi "rêziknameyên burokratîk ên giran" biparêze; ji bo vê yekê hevkariya bi sektora taybet re şert e.

Ev biryarname ji saziyên federal dixwaze ku bi şîrketên hişê çêkirî re nêzîktir bixebitin, di sîstemên krîtîk de valahiyên ewlehiyê bibînin û kapasîteya parastina sîber a hişê çêkirî xurt bikin.

Ji bo dewletê derfeta midaxeleyê

Li gorî kovara Wired a ku geşedanên di hişê çêkirî û şîrketên mezin ên teknolojiyê de dişopîne; yek ji aliyên herî balkêş ên biryarnameyê ew e ku çarçoveyekê ava dike. Bi saya vê çarçoveyê, hikûmet dikare modelên hişê çêkirî ên herî pêşkeftî yên cîhanê, hê di qonaxa destpêkê de lêkolîn bike.

Her çiqas di pêşnûmayên destpêkê de mekanîzmayên kontrolê yên neçar hatibûn plankirin jî, piştî nerazîbûna şîrketên teknolojiyê sîstem hat guhertin. Sîstema nû li ser bingeha hevkariya bi dilxwazî hat avakirin. Li gorî vê yekê, şîrket berî ku modelên xwe yên nifşê nû ji gel re vekin, dikarin bi hin saziyên dewletê re parve bikin; bi vî rengî dê rîskên ewlehiya neteweyî û ewlehiya sîber ji berê ve bên nirxandin.

Rêveberiya Trump vê nêzîkatiyê wekî "zêdekirina ewlehiyê bêyî ku rê li ber înovasyona Amerîkayê bê girtin" pêşkêş dike. Li gorî nûçeya Axiosê; biryarname plan dike ku di bin banê saziyên federal de navendeke hevpar a koordînasyona ewlehiya sîber bê avakirin, êrişên bi çavkaniya hişê çêkirî zûtir bên tespîtkirin û binesaziyên krîtîk bên parastin.

Di pêşbaziya bi Çînê re lêgerîna serdestiya stratejîk

Sedema bingehîn a vê biryarê ne tenê teknolojî ye, sedem pêşbirka giran a di navbera DYA û Çînê de ye. Rêveberiya Trump ev du sal in ku hişê çêkirî wekî yek ji hêmanên bingehîn ên mezinbûna aborî, serdestiya leşkerî û bandora jeopolîtîk pênase dike. Li gorî nirxandina Koşka Spî; pêşengiya di qada hişê çêkirî de dê ne tenê paşeroja sektora teknolojiyê, lê belê dê ewlehiya neteweyî û hevsengiya hêzê ya gerdûnî jî diyar bike.

Li gorî nirxandina The Guardianê, ev biryarname ne tenê rêzikeke teknolojiyê ye; ev biryarname nîşan dide ku Washington di pêşbaziya hişê çêkirî a cîhanê de derbasî qonaxeke nû bûye. Di serdema Biden de polîtîkayeke ku giranî dida ewlehî û kontrolê hebû; lê di serdema Trump de êdî çarçoveyek heye ku rasterast berê xwe dide pêşbazî, lez û serdestiya stratejîk. Dîsa jî, rexnegir hişyarî didin û dibêjin ku daxwazîbûna kontrolên ewlehiyê dibe sedem ku rîskên sîstemên xurt ên hişê çêkirî bi têra xwe neyên kontrolkirin.

Peyama ku Washington dixwaze bi vê biryarnameyê bide zelal e: DYA di pêşbaziya hişê çêkirî de li şûna rêzikname û kontrolê, giraniyê dide lezbûn û pêşengiyê û dê vê stratejiya xwe bidomîne.

(AEK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
DYA Çîn hişê çêkirî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê