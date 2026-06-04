Trump'ın ulusal inovasyon kararı Çin'le yarışta yeni bir adım

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın yapay zekâ yarışında Çin karşısındaki üstünlüğünü korumayı ve yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesini hızlandırmayı amaçlayan kapsamlı bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

"İleri Yapay Zekâ İnovasyonu ve Güvenliğinin Teşviki" başlıklı kararname, bir yandan devlet ve teknoloji şirketleri arasındaki iş birliğini genişletirken, öte yandan kritik altyapıların ve ulusal güvenlik ağlarının yapay zekâ kaynaklı siber tehditlere karşı güçlendirilmesini öngörüyor.

Özel sektörle iş birliği halinde

2 Haziran'da imzalanan kararname, Trump yönetiminin şimdiye kadarki "gevşek düzenlemeler, yüksek inovasyon" çizgisinin devamı niteliğinde görülüyor. Beyaz Saray, ABD'nin yapay zekâ alanındaki liderliğinin "aşırı bürokratik düzenlemelerle değil, özel sektörle iş birliği içinde" korunabileceğini savunuyor. Kararname, federal kurumlara yapay zekâ şirketleriyle daha yakın çalışma, kritik sistemlerde güvenlik açıklarını tespit etme ve yapay zekâ destekli siber savunma kapasitesini artırma talimatı veriyor.

Devlete erken aşamada müdahale imkânı

Yapay zekâ ve büyük teknoloji şirketlerindeki gelişmeleri yakından takip eden Wired dergisine göre, kararnamenin en dikkat çekici yönlerinden biri, dünyanın en gelişmiş yapay zekâ modellerinin hükümet tarafından erken aşamada incelenebilmesine imkân tanıyan bir çerçeve oluşturması.

İlk taslaklarda zorunlu denetim mekanizmaları öngörülse de teknoloji şirketlerinin itirazları sonrasında sistem gönüllü işbirliği esasına göre yeniden şekillendirildi. Buna göre şirketler, yeni nesil modellerini kamuya açmadan önce belirli devlet kurumlarıyla paylaşabilecek; böylece ulusal güvenlik ve siber güvenlik riskleri önceden değerlendirilebilecek.

Trump yönetimi bu yaklaşımı "Amerikan inovasyonunu boğmadan güvenliği artırma" olarak sunuyor. Axios’un haberine göre, kararname ayrıca federal kurumlar bünyesinde ortak bir siber güvenlik koordinasyon merkezi kurulmasını, yapay zekâ kaynaklı saldırıların daha hızlı tespit edilmesini ve kritik altyapıların korunmasını öngörüyor.

Çin'le yarışta stratejik üstünlük arayışı

Kararın arka planında yalnızca teknoloji politikası değil, giderek sertleşen ABD-Çin rekabeti de bulunuyor. Trump yönetimi son iki yıldır yapay zekâyı ekonomik büyüme, askeri üstünlük ve jeopolitik nüfuzun temel unsurlarından biri olarak tanımlıyor. Beyaz Saray'ın değerlendirmesine göre, yapay zekâ alanındaki liderlik yalnızca teknoloji sektörünün geleceğini değil, ulusal güvenliği ve küresel güç dengesini de belirleyecek.

The Guardian kararnamenin bu nedenle yalnızca bir teknoloji düzenlemesi olarak değil, Washington'ın küresel yapay zekâ yarışında yeni safhaya geçtiğinin ilanı olarak değerlendiriyor. Biden dönemindeki güvenlik ve denetim ağırlıklı yaklaşımın yerini, Trump döneminde daha açık biçimde rekabet, hız ve stratejik üstünlük eksenli bir çerçevenin aldığı görülüyor. Ancak eleştirmenler, güvenlik incelemelerinin gönüllü bırakılmasının güçlü yapay zekâ sistemlerinin yaratabileceği riskleri yeterince denetleyemeyebileceği uyarısında bulunuyor.

Bu kararnameyle Washington'ın vermek istediği mesaj açık: Yapay zekâ yarışında ABD, düzenlemeleri değil hızlanmayı; kontrolü değil öncülüğü önemseyen bir strateji izlemeye devam edecek.

(AEK)