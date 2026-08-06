TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.08.2026 07:57 6 Tebax 2026 07:57
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.08.2026 08:15 6 Tebax 2026 08:15
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Bilgesu Erenusê koça dawî kir

Ji bo Erenusê di 8ê Tebaxê de li Sehneya Harbiyeyê ya Muhsin Ertugrul saet di 10.30an de dê merasîmek bê li dar xistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Bilgesu Erenusê koça dawî kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Yek ji keseyatên girîng ên şano û wêjeyê Bilgesu Erenus di 83 saliya xwe de jiyana xwe ji dest da.

Di daxuyaniya ku li hesabên medyaya civakî yên Şanoyên Bajarî yên Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê (İBB) hatiye dayîn de ji bo xizmên Erenusê sersaxî hat xwestin. Di daxuyaniyê de weha hat gotin:

"Em bi xemgîniyeke mezin pê hesiyan ku yek ji navên hêja yên şano û wêjeya Tirk Bilgesu Erenusê wefat kiriye. Em Bilgesu Erenusa ku bi berhemên xwe xebatên mezin ji bo wêjeya şanoyê kiriye û nivîskara lîstika 'Yaftalı Tabut' ya ku di repertuvara me de cih digire, bi rêz û rehm bi bîr tînin."

Ji bo Erenusê di 8ê Tebaxê de li Sehneya Harbiyeyê Muhsin Ertugrul saet di 10.30an de dê merasîm bê li dar xistin.

Erenûs nivîskar e û yek ji damezrînerên Ozgur Universiteyê ye(Zanîngeha Azad). Di çalakiyên civakî de yên ji bo daxwazên xwendekarên zanîngehê û xizmên girtiyan de cih digirt.

Ji ber nivîsên xwe yên siyasî derbarê wê de gelek doz hatin vekirin û ji bo demeke kurt di girtîgehê de ma.

(Mİ/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
bilgesu erenus
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê