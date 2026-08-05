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YT: Yayın Tarihi: 05.08.2026 17:43 5 Ağustos 2026 17:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.08.2026 19:03 5 Ağustos 2026 19:03
Okuma Okuma:  1 dakika

Bilgesu Erenus hayatını kaybetti

Erenus için 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 10.30'da tören düzenlenecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bilgesu Erenus hayatını kaybetti
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Tiyatro ve edebiyatın önemli isimlerinden Bilgesu Erenus, 83 yaşında hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Erenus'un yakınlarına başsağlığı dilendi. Şöyle denildi:  

"Türk tiyatrosunun ve edebiyatının değerli isimlerinden Bilgesu Erenus'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kaleme aldığı eserlerle tiyatro edebiyatında derin izler bırakan, repertuvarımızda yer alan 'Yaftalı Tabut' oyununun yazarı Bilgesu Erenus'u saygı ve rahmetle anıyoruz.."

Bilgesu Erenus kimdir?
Bilgesu Erenus kimdir?
Bugün 17:45

Erenus için 8 Ağustos'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 10.30'da tören düzenlenecek.

Özgür Üniversite'nin kurucularından olan yazar, üniversite öğrencilerinin ve tutuklu yakınlarının taleplerini destekleyen toplumsal eylemlerde yer aldı. Siyasi yazılarından dolayı hakkında çeşitli davalar açıldı ve kısa bir süre cezaevinde kaldı.
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(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
bilgesu erenus Yaftalı tabut özgür üniversite
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