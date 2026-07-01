Bihayên rê û piran zêde bû
Rêveberiya Giştî ya Rêyên Bejayî, bihayê derbasbûna pire û otobanan bi rêjeya ji sedî 15,78 û 17,58an zêde kir.
Bi vê zêdekirina nû re, heqê derbasbûna otomobîlan a ji Pira Osmangazî û Pira Çanakkaleyê ya 1915an ji 995 TLyî derket 1170 TLyî. Bihayê derbasbûna Pira Yavuz Sultan Selim jî ji 95 TLyî bû 110 TL.
Di Tunela Avrasyayê de tarîfeya rojê ku 280 TL bû derket 330 TLyî; tarîfeya şevê jî ji 140 TLyî bû 165 TL.
Lê belê di xercê derbasbûna Pira Bogaziçi (Şehîdan a 15ê Tîrmehê) û Pira Fatih Sultan Mehmet de tu guhertin nehatin kirin.
Tarîfeyên nû û yên kevn bi vî rengî ne:
Bihayê derbasbûnê ê Pira Çanakkaleyê ya 1915an
-
Wesayîtên Pola 1em: Ji 995 TLyî derket 1.170 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 2em: Ji 1.245 TLyî derket 1.465 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 3em: Ji 2.240 TLyî derket 2.635 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 4em: Ji 2.490 TLyî derket 2.925 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 5em: Ji 3.755 TLyî derket 5.560 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 6em (Motosîklet): Ji 250 TLyî derket 295 TLyî.
Bihayê derbasbûnê ê Pira Osmangazî
-
Wesayîtên Pola 1em: Ji 995 TLyî derket 1.170 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 2em: Ji 1.590 TLyî derket 1.870 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 3em: Ji 1.890 TLyî derket 2.225 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 4em: Ji 2.505 TLyî derket 2.950 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 5em: Ji 3.165 TLyî derket 3.720 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 6em (Motosîklet): Ji 695 TLyî derket 820 TLyî.
Bihayê derbasbûnê ê Pira Yavuz Sultan Selim
-
Wesayîtên Pola 1em: Ji 95 TLyî derket 110 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 2em: Ji 125 TLyî derket 145 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 3em: Ji 235 TLyî derket 270 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 4em: Ji 595 TLyî derket 690 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 5em: Ji 740 TLyî derket 860 TLyî.
-
Wesayîtên Pola 6em (Motosîklet): Ji 65 TLyî derket 75 TLyî.
Bihayê derbasbûnê ê Tunela Avrasyayê
Tarîfeya Rojê
-
Otomobîl: Ji 280 TLyî derket 330 TLyî.
-
Mînibûs: Ji 420 TLyî derket 495 TLyî.
-
Motosîklet: Ji 218,40 TLyî derket 257,40 TLyî.
Tarîfeya Şevê (Daşikandina ji sedî 50î)
-
Otomobîl: Ji 140 TLyî derket 165 TLyî.
-
Mînibûs: Ji 210 TLyî derket 247,50 TLyî.
-
Motosîklet: Ji 109,20 TLyî derket 128,70 TLyî.
Tarîfeyên nû ji îro (1ê Tîrmehê) pê ve ketin meriyetê.
(HA/AY)