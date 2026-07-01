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YT: Yayın Tarihi: 01.07.2026 11:04 1 Temmuz 2026 11:04
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.07.2026 11:19 1 Temmuz 2026 11:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Otoyol ve köprü ücretlerine zam

Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti 995 TL'den 1.170 TL'ye zamlandı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Otoyol ve köprü ücretlerine zam

Karayolları Genel Müdürlüğü, Yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerine yüzde 15,78 ile yüzde 17,58 oranında zam yaptı.

Zamla birlikte, otomobiller için Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş ücreti 995 TL’den 1170 TL’ye çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de 95 TL'den 110 TL'ye zamlandı.

Avrasya tünelinde 280 TL olan gündüz tarifesi 330 TL’ye, 140,00 TL olan gece tarifesi de 165 TL oldu.

Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler) ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün geçiş ücretlerinde değişiklik yapılmadı.

Güncel ve eski fiyat tarifeleri şöyle:

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

  • 1. Sınıf Araçlar: 995 TL'den 1.170 TL'ye yükseldi.
  • 2. Sınıf Araçlar: 1.245 TL'den 1.465 TL'ye yükseldi.
  • 3. Sınıf Araçlar: 2.240 TL'den 2.635 TL'ye yükseldi.
  • 4. Sınıf Araçlar: 2.490 TL'den 2.925 TL'ye yükseldi.
  • 5. Sınıf Araçlar: 3.755 TL'den 5.560 TL'ye yükseldi.
  • 6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 250 TL'den 295 TL'ye yükseldi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri

  • 1. Sınıf Araçlar: 995 TL'den 1.170 TL'ye yükseldi.
  • 2. Sınıf Araçlar: 1.590 TL'den 1.870 TL'ye yükseldi.
  • 3. Sınıf Araçlar: 1.890 TL'den 2.225 TL'ye yükseldi.
  • 4. Sınıf Araçlar: 2.505 TL'den 2.950 TL'ye yükseldi.
  • 5. Sınıf Araçlar: 3.165 TL'den 3.720 TL'ye yükseldi.
  • 6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 695 TL'den 820 TL'ye yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretleri

  • 1. Sınıf Araçlar: 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi.
  • 2. Sınıf Araçlar: 125 TL'den 145 TL'ye yükseldi.
  • 3. Sınıf Araçlar: 235 TL'den 270 TL'ye yükseldi.
  • 4. Sınıf Araçlar: 595 TL'den 690 TL'ye yükseldi.
  • 5. Sınıf Araçlar: 740 TL'den 860 TL'ye yükseldi.
  • 6. Sınıf Araçlar (Motosiklet): 65 TL'den 75 TL'ye yükseldi.

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri

Gündüz tarifesi

  • Otomobil: 280 TL'den 330 TL'ye yükseldi.
  • Minibüs: 420 TL'den 495 TL'ye yükseldi.
  • Motosiklet: 218,40 TL'den 257,40 TL'ye yükseldi.

Gece Tarifesi - Yüzde 50 İndirimli

  • Otomobil: 140 TL'den 165 TL'ye yükseldi.
  • Minibüs: 210 TL'den 247,50 TL'ye yükseldi.
  • Motosiklet:109,20 TL'den 128,70 TL'ye yükseldi.

Yeni tarifeler bugün (1 Temmuz) itibarıyla geçerli.

(HA)

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