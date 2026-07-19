Beyin kanaması geçiren hasta tutuklu yeniden cezaevine gönderildi

*1999 yılında gözaltına alındıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Şirin Çelik, Elazığ F Tipi 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 3 Temmuz'da beyin kanaması geçirdi. 27 yıldır cezaevinde bulunan Çelik, Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra tekrar cezaevine gönderildi.

*Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle daha önce iki kez pıhtı atan ve birkaç kez anjiyo olan Çelik, kısmi felç geçirdi ve yürüme ile konuşmasında ciddi kayıplar yaşadı.

*Oğlu Amed Çelik, babasının yeni bir sağlık krizinde müdahale gecikmesi halinde ölüm riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, cezaevi koşullarında tedavisinin mümkün olmadığını söyledi. Aile, Adli Tıp Kurumu'na infazın ertelenmesi için başvuruda bulundu ve kalan cezasının evde geçirilmesini talep ediyor.