Beyin kanaması geçiren hasta tutuklu yeniden cezaevine gönderildi
*1999 yılında gözaltına alındıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Şirin Çelik, Elazığ F Tipi 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 3 Temmuz'da beyin kanaması geçirdi. 27 yıldır cezaevinde bulunan Çelik, Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra tekrar cezaevine gönderildi.
*Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle daha önce iki kez pıhtı atan ve birkaç kez anjiyo olan Çelik, kısmi felç geçirdi ve yürüme ile konuşmasında ciddi kayıplar yaşadı.
*Oğlu Amed Çelik, babasının yeni bir sağlık krizinde müdahale gecikmesi halinde ölüm riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, cezaevi koşullarında tedavisinin mümkün olmadığını söyledi. Aile, Adli Tıp Kurumu'na infazın ertelenmesi için başvuruda bulundu ve kalan cezasının evde geçirilmesini talep ediyor.
İstanbul'da 1999 yılında gözaltına alındıktan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan hasta tutuklu Mehmet Şirin Çelik, tutulduğu Elazığ F Tipi 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 3 Temmuz'da beyin kanaması geçirdi.
İlk olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin ardından yeniden cezaevine götürülen Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, cezaevi revirinde tek başına tutulduğu öğrenildi.
Çelik'in ailesi, ağır sağlık sorunları bulunan tutuklunun cezaevi koşullarında tedavisinin mümkün olmadığını belirterek infazının ertelenmesini ve kalan cezasını evde geçirebilmesi için tahliye edilmesini talep etti.
Mezopotamya Ajansı'ndan Ozan Bayındır'ın haberine göre, Mehmet Şirin Çelik'in oğlu Amed Çelik, babasının 27 yıldır cezaevinde bulunduğunu ve ağır cezaevi koşulları nedeniyle birçok sağlık sorunu yaşadığını söyledi.
Babasının daha önce birkaç kez anjiyo olduğunu belirten Amed Çelik, beyninin sağ tarafındaki damarın tamamen tıkalı olması nedeniyle sol taraftaki damarların beyni beslediğini aktardı. Daha önce iki kez pıhtı attığını söyleyen Çelik, "Son olarak 3 Temmuz'da beyin kanaması geçirdi. Şu an kısmi felç geçirmiş durumda. Yürümesinde ve konuşmasında ciddi kayıplar oluştu" dedi.
Hastaneden aldıkları bilgiler doğrultusunda babasının yeniden ameliyat olabileceğini ifade eden Çelik, cezaevi koşullarında yaşanabilecek yeni bir sağlık krizine zamanında müdahale edilemeyeceği endişesini dile getirdi.
Babasının yeniden rahatsızlanması halinde müdahalenin gecikmesinin ağır sonuçlar doğurabileceğini belirten Çelik, şöyle dedi:
"Müdahale gecikirse ölüm riski çok yüksek. Babamın tahliyesi için Adli Tıp Kurumu'na infazın ertelenmesi başvurusu yaptık ancak henüz sonuç alamadık. Aile olarak büyük endişe içindeyiz. Tedavisinin cezaevi koşullarında sürdürülmesi mümkün değil. Yaşam hakkının korunması için kalan cezasını evde geçirmesini istiyoruz. Sağlıklı koşullarda tedavi olabilmesi amacıyla infazının ertelenmesini talep ediyoruz."
(EMK)