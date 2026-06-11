TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 11.06.2026 09:03 11 Hezîran 2026 09:03
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 11.06.2026 09:16 11 Hezîran 2026 09:16
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Besnîk Hasî bû rahênerê Amedsporê

Amedspor ragihand ku wan heya sezona 2027/2028an bi rahêner bi Besnîk Hasî re peyman îmze kiriye.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Besnîk Hasî bû rahênerê Amedsporê
*Serokê Amedsporê Nahît Eren û Besnik Hasi. Fotograf: Hesabê Xê ê Amedsporê

Tîma nû ya Lîga Super Amedsporê ji bo rahêneriyê bi Besnik Hasi re li hev kir ku herî dawî ji tîma Belçîkayê Anderlechtê veqetiyabû.

Amedspor derket Super Lîgê: “Slav Super Lig!”
Amedspor derket Super Lîgê: “Slav Super Lig!”
2 Gulan 2026

Amedsporê li ser peymana nû daxuyaniyek belav kir û da zanîn:

“Kluba me bi rahêner Besnik Hasi re ji bo serdemên 2026/2027 û 2027/2028an peymanek îmze kir.

Em bixêrhatina rahênerê me Besnik Hasi ya li malbata Amedsporê dikin û di erkê wî de serkeftinê dixwazin.”

Tê çaverêkirin ku rahêner Besnik Hasi di demeke nêzîk de biçe Amedê û peymana fermî îmze bike.

Nahît Eren cara duyemîn bû serokê Amedsporê
Nahît Eren cara duyemîn bû serokê Amedsporê
2 Hezîran 2026

Derbarê Besnik Hasi de?

Besnik Hasi 29ê Kanûna Pêşîn a 1971ê li bajarê Yakovayê yê Kosovoyê ji dayîk bûye. Rahênerê bi tecrube bi eslê xwe Alban/Arnawid e.

Hasi di kariyera xwe ya futbolê de di pozîsyona lîberoya pêş de lîstiye. Wî 43 caran formaya Tîma Neteweyî ya Arnawidistanê li xwe kiriye û 2 gol avêtine. Hasi beşeke mezin a kariyera xwe ya futbolê li Belçîkayê derbas kir û herî zêde di tîma Anderlechtê de lîst. Wî her wiha di tîma Cercle Bruggeyê de jî lîst û sala 2008an dev ji futbolê berda.

Besnik Hasi di tîma Anderlecht U19ê de dest bi kariyera xwe ya rahêneriyê kir û sala 2014an bû rahênerê tîma Anderlechtê. Wî di dema xwe ya ewil a rahêneriyê de di sezona 2013-2014an de bi tîma xwe re bû şampiyonê Lîga Super a Belçîkayê û Kupaya Super a Belçîkayê bir mala xwe.

Hasi heta niha di van tîman de xebitiye:

·         Anderlecht (2014-2016, 2025-2026): Di 119 maçan de navîniya 1,85 puanî bi dest xist û carekê bû şampiyonê lîgê.

·         Legiya Varşova (2016)

·         Olympiakos (2017)

·         Al-Raed (2018-2021): 97 maç

·         Al-Ahli (2021-2022)

·         KV Mechelen (2023-2025): 56 maç

Besnik Hasiyê ku xwediyê Lîsansa Pro ya UEFAyê ye, bi pergalên xwe yên lîstikê tê naskirin. Rahênerê bi tecrube herî dawî li Anderlechtê dixebitî û 1ê Sibatê ji wê tîmê veqetiya.

(AY)

*Çavkanî: Rudaw, Ajansa Welat

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Amedspor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê