Bernameya cejnê ya DEM Partiyê diyar bû
Bernameya serdana partiyên siyasî ya Cejna Qurbanê ya DEM Partiyê diyar bû. DEM Partî dê di cejnê de serdana MHP, Partiya Gelecek, DYP, Yenîden Refah, AKP, Partiya Saadetê, Partiya Anavatan û Partiya DEVAyê bike.
DEM Partî dê roja 2emîn a cejnê di 28ê Gulanê de serdana partiyên siyasî bike û serdanan qebûl bike. Heyetek ji DEM Partiyê dê serdana partiyên siyasî bike û heyetek jî dê li Navenda Giþtî ya DEM Partî ya Balgatê serdanan qebûl bike.
Heyeta DEM Partiyê ya serdana partiyên siyasî bike ji Cîgirê Hevserokên Giştî ji Rêxistinê berpirsyar Mahfuz Guleryuz, parlamentera Amedê Adalet Kaya û Endama Meclisa Partiyê Zeyno Bayramoglu ve pêk tê. Heyeta ji Cîgira Hevserokên Giştî Hatîce Betul Çelebî, parlamentera Wanê Zulkuf Uçar û Endama Meclîsa Partiyê Nuray Ozdogan ve pêk tê dê li Navenda Giştî serdanan qebûl bike.
Bernameya DEM Partiyê ya serdana partiyên siyasî wiha ye:
- 09.25 – 09.40: MHP
- 10.15 – 10.30: Partiya Gelecekê
- 11.00 – 11.15: DYP
- 12.05 – 12.20: Partiya Refahê
- 12.30 – 12.45: AKP
- 13.30 – 13.45: Partiya Saadetê
- 14.00 – 14.15: Partiya Anavatanê
- 15.30 – 15.45: Partiya DEVAyê
Di çarçoveya cejnê de DEM Partiyê dê li meclisê serdana Ozgur Ozel jî bike.
(AY)