DEM Parti'nin bayram ziyareti programı açıklandı

DEM Parti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partilerle gerçekleştireceği karşılıklı bayramlaşma programını duyurdu. Parti, hem çeşitli siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak hem de genel merkezinde heyetleri ağırlayacak.

DEM Parti adına bayram ziyaretlerini, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşan heyet yapacak.

Partinin Balgat’taki genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programında ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan yer alacak.

DEM Parti’nin açıkladığı programa göre bayramlaşma ziyaretleri sabah saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ile başlayacak. Gün boyunca sırasıyla Gelecek Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEVA Partisi ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bayramlaşma programına göre ziyaret saatleri şöyle:

09.25 – 09.40: MHP

10.15 – 10.30: Gelecek Partisi

11.00 – 11.15: DYP

12.05 – 12.20: Yeniden Refah Partisi

12.30 – 12.45: AK Parti

13.30 – 13.45: Saadet Partisi

14.00 – 14.15: Anavatan Partisi

15.30 – 15.45: DEVA Partisi

