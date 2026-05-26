ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.05.2026 16:56 26 Mayıs 2026 16:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.05.2026 16:57 26 Mayıs 2026 16:57
Okuma Okuma:  1 dakika

DEM Parti'nin bayram ziyareti programı açıklandı

DEM Parti adına bayram ziyaretlerini, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşan heyet yapacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
DEM Parti'nin bayram ziyareti programı açıklandı

DEM Parti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partilerle gerçekleştireceği karşılıklı bayramlaşma programını duyurdu. Parti, hem çeşitli siyasi partilere ziyaretlerde bulunacak hem de genel merkezinde heyetleri ağırlayacak.

DEM Parti adına bayram ziyaretlerini, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu’ndan oluşan heyet yapacak.

Partinin Balgat’taki genel merkezinde düzenlenecek bayramlaşma programında ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan yer alacak.

DEM Parti’nin açıkladığı programa göre bayramlaşma ziyaretleri sabah saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi ile başlayacak. Gün boyunca sırasıyla Gelecek Partisi, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi ve DEVA Partisi ile karşılıklı görüşmeler gerçekleştirilecek.

Bayramlaşma programına göre ziyaret saatleri şöyle:

  • 09.25 – 09.40: MHP
  • 10.15 – 10.30: Gelecek Partisi
  • 11.00 – 11.15: DYP
  • 12.05 – 12.20: Yeniden Refah Partisi
  • 12.30 – 12.45: AK Parti
  • 13.30 – 13.45: Saadet Partisi
  • 14.00 – 14.15: Anavatan Partisi
  • 15.30 – 15.45: DEVA Partisi

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti kurban bayramı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git