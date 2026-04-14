ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 17:31 14 Nisan 2026 17:31
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 17:36 14 Nisan 2026 17:36
Okuma Okuma:  1 dakika

Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu’nun önümüzdeki saatlerde takhliye edilmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Berk Başar / Umut-Sen

Akbelen Ormanları'nın madene açılmasına ve yaşam savunucusu Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki gösterdiği için 9 Nisan’da tutuklanan Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu hakkında tahliye kararı çıktı.

Kararı duyuran Umut-Sen “Holdinglerin talimatıyla haksız yere 5 gün boyunca tutuklu bulunan yoldaşımızın tahliye haberini sevinçle karşılıyoruz.” dedi ve “Yine haksız şekilde tutsak edilen yoldaşımız Doğukan Akan’a, Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e, Limter-İş Sendikası yönetimine, mücadele dostumuz Esra Işık’a ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demeye devam edeceğiz.” diye ekledi.

Aksu, Esra Işık’ın tutuklandığı gün “Nihat Özdemir’in (LİMAK’ın sahibi) talimatıyla Esra Işık’ı tutuklamak bağımsız yargımızın varacağı en üst leveli temsil ediyor! Tüm Akbelen köylülerini tutuklayın utanmazlar! Size bi milim eğilen alçak olsun!” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşımıyla ilgili savcılığa ifade veren Aksu'ya "Yargı makamlarının Nihat Özdemir'den talimat aldığına dair elinizde bir delil var mıdır" diye sorulmuştu.

Başaran Aksu tutuklandı
9 Nisan 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Başaran Aksu
