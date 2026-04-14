Akbelen Ormanları'nın madene açılmasına ve yaşam savunucusu Esra Işık’ın tutuklanmasına tepki gösterdiği için 9 Nisan’da tutuklanan Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu hakkında tahliye kararı çıktı.

Kararı duyuran Umut-Sen “Holdinglerin talimatıyla haksız yere 5 gün boyunca tutuklu bulunan yoldaşımızın tahliye haberini sevinçle karşılıyoruz.” dedi ve “Yine haksız şekilde tutsak edilen yoldaşımız Doğukan Akan’a, Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’e, Limter-İş Sendikası yönetimine, mücadele dostumuz Esra Işık’a ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük demeye devam edeceğiz.” diye ekledi.

Aksu, Esra Işık’ın tutuklandığı gün “Nihat Özdemir’in (LİMAK’ın sahibi) talimatıyla Esra Işık’ı tutuklamak bağımsız yargımızın varacağı en üst leveli temsil ediyor! Tüm Akbelen köylülerini tutuklayın utanmazlar! Size bi milim eğilen alçak olsun!” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşımıyla ilgili savcılığa ifade veren Aksu'ya "Yargı makamlarının Nihat Özdemir'den talimat aldığına dair elinizde bir delil var mıdır" diye sorulmuştu.

Başaran Aksu tutuklandı

